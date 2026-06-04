Relegation: Hornau mit Moral nach Gewitterpause

Die Gastgeber erwischten vor heimischer Kulisse den besseren Start in die Partie. Hornau agierte mutig, setzte die Gäste früh unter Druck und suchte immer wieder mit langen Bällen hinter die Kasseler Dreierkette den hineinlaufenden Niklas Kern. Die ersten Minuten gehörten klar dem Verbandsligisten, doch die verdiente Führung blieb aus. „Ich fand, wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und haben es verpasst, uns zu belohnen“, sagte Hornaus Co-Trainer Jan Schmitt nach der Partie.

Mit der Führung im Rücken fand Kassel immer besser ins Spiel und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Hornau hingegen wirkte verunsichert und verlor die Spielkontrolle. Kurz vor der Pause schlug Mogge erneut zu und erhöhte in der 41. Minute auf 0:2. „Nach dem 0:2 sind bei uns etwas die Köpfe runtergegangen und wir sind geschwommen“, analysierte Schmitt die schwierige Phase seiner Mannschaft.

So kam es, wie es im Fußball oft kommt: Mit ihrer ersten wirklich gefährlichen Aktion gingen die Gäste in Führung. Jon Mogge traf in der 20. Minute praktisch aus dem Nichts zum 0:1. Der Treffer gab dem Hessenligisten Sicherheit, während Hornau zunehmend den Zugriff verlor.

Auch der Start in die zweite Halbzeit verlief aus Hornauer Sicht denkbar ungünstig. Toni Lecke erhöhte bereits in der 49. Minute auf 0:3 und schien die Partie frühzeitig zu entscheiden.

Hornau stemmt sich gegen die Niederlage

Doch die TuS zeigten eine Reaktion. Leon Krönert verkürzte per Foulelfmeter in der 57. Minute auf 1:3 und brachte neue Hoffnung ins Hornauer Lager. „In der Halbzeit war für uns klar, dass wir uns von unserer besten Seite zeigen wollen und alles raushauen möchten“, erklärte Schmitt. Die Freude über den Anschlusstreffer hielt allerdings nicht lange. Jon Mogge schnürte mit seinem dritten Treffer des Abends in der 74. Minute den Dreierpack und stellte auf 1:4. Kurz danach musste die Begegnung aufgrund eines Gewitters für rund 40 Minuten unterbrochen werden.

Wilde Schlussphase macht Mut

Nach der langen Unterbrechung entwickelte sich eine außergewöhnliche Schlussphase. Zunächst erhöhte Finn Bindbeutel auf 1:5 (90.), ehe Hornau noch einmal alle Kräfte mobilisierte. Luca Morlac verkürzte ebenfalls in der 90. Minute auf 2:5, ehe Jafet Redai wenig später sogar noch das 3:5 per Kopf erzielte.

„Anders als in der ersten Halbzeit haben wir uns nach den Nackenschlägen in der zweiten Halbzeit nie aufgegeben und haben immer eine super Reaktion gezeigt“, lobte Schmitt die Moral seiner Mannschaft.

Die beiden späten Treffer könnten sich für das Rückspiel noch als enorm wertvoll erweisen. „Die beiden Tore zum Schluss machen uns natürlich Mut für das Rückspiel“, sagte Schmitt und blickte bereits voraus: „Wir gehen selbstbewusst ins Rückspiel, wir haben gesehen, dass wir immer wieder gefährlich werden und Tore erzielen können.“