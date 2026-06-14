Relegation: Hillal Rüsselsheim feiert vor 600 Fans

Alle überglücklich: Die Mannschaft des FC Hillal Rüsselsheim zelebriert den A-Liga-Verbleib. Foto: Dominik Claus

Rüsselsheim. Große Erleichterung beim FC Hillal Rüsselsheim: Vor einer Riesenkulisse mit über 600 Zuschauern hat der A-Ligist das Relegationsrückspiel zuhause gegen Eintracht Rüsselsheim mit 5:1 (3:0) ( auch im Re-Live bei Echo Online ) klar für sich entschieden und den Klassenerhalt geschafft. Nach dem 0:0 im Hinspiel konnte die Eintracht dagegen nicht nachlegen und geht als Vizemeister weiter in der B-Liga an den Start.

Beide Teams waren nicht komplett. Bei Hillal lief Spielertrainer Said Belhadj von Beginn an auf. Auch Abdelhalim Bouilagman, Ahmet Yildirim und Ahmed Elatifi rückten in die Startaufstellung. So konnte der Ausfall von drei Stammspielern kompensiert werden. Die erste Chance gehörte allerdings der Eintracht. Pierre Penz scheiterte dabei am gut aufgelegten Hillal-Keeper Erdem Akdeve.

Im Gegenzug fing Eren Yilmaz einen Querpass ab und brachte die Gastgeber in Führung. Köpfte Vasilios Frenkos bei der Eintracht knapp am Tor vorbei, legte Yilmaz wenig später für Otman Manssouri auf, der zum 2:0 (16.) traf. Die Gäste blieben hartnäckig, drängten auf den Anschluss, mussten jedoch kurz vor der Pause ein weiteres Gegentor hinnehmen. Eine Ecke von Belhadj nutzte Abdelmotaleb Sadiki per Kopf zum 3:0. Wie Belhadj berichtete, „habe ich meiner Mannschaft in der Halbzeit gesagt, wir brauchen schnell das 4:0. Dann sind wir durch.“ Und tatsächlich konnte der starke Eren Yilmaz mit einem Freistoßtor in der 51. Minute erhöhen. „Damit war es entschieden“, hatte der Coach danach keine Zweifel mehr. Die Eintracht kam nur noch durch Özgür Göretas zum Torerfolg. Mohamed Ali setzte den Schlusspunkt.

Damit bleibt dem Sieger nach einer schwachen Saison die A-Liga erhalten. Said Belhadj, der mit Hillal bereits zwei Aufstiege in die A-Liga und KOL erlebt hat, verabschiedet sich nun als Trainer. Auch für Gino Pennino, der in seinen fünf Jahren bei der Eintracht zweimal auf- und abgestiegen ist, war es der letzte Einsatz.