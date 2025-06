Voller Einsatz mit Biebrich 02: Maurice Pinger (rechts), hier gegen Jonas Dalbert im Spiel bei der SG Walluf. – Foto: Pia Pfeifer

Relegation Hessenliga: Bühne frei für den ersten Akt Es kribbelt: Biebrich 02 will in die Hessenliga – und tritt im ersten Relegationsspiel beim SC Dortelweil an

Wiesbaden. Es war eine sehr gute Saison. Kommt jetzt die Kirsche auf das Sahnehäubchen? Das entscheidet sich in möglichst drei Spielen. Die Fußballer des FV Biebrich 02 treten am Dienstag um 20 Uhr als Vizemeister der Verbandsliga Mitte beim SC Dortelweil, dem Vizemeister der Verbandsliga Süd, an. Der Wiesbadener Kurier überträgt live im Stream. Es geht um den Aufstieg in die Hessenliga. In den 90 Minuten im Bad Vilbeler Stadtteil wollen sich beide Teams eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Freitag, 19.30 Uhr, in Biebrich bauen. Der Sieger trifft am Pfingstmontag auf neutralem Platz auf den Sieger des anderen „Halbfinals“ zwischen der SG Bad Soden und dem Hessenliga-14. VfB Marburg. Nur der Gesamtsieger steigt auf.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Jetzt fängt das ganze Spiel von null an“, sagt Biebrichs Trainer Nazir Saridogan: „Beide Mannschaften kommen mit Selbstvertrauen aus einer guten Saison.“ Für den 47-Jährigen gibt es im Duell mit Dortelweil „keinen Favoriten“. Was wird entscheidend sein? „Die Form, die Bereitschaft, wahrscheinlich auch die taktische Maßgabe.“ Auch Dortelweils Trainer Gültekin Cagritekin erwartet zwei Spiele „auf Augenhöhe“. Zwischen zwei Teams, die sich am 22. Februar in einem Testspiel torlos getrennt haben. Vor allem Elias Walter, Biebrichs Stürmer, sei ihm mit seiner Physis in Erinnerung geblieben, sagt Cagritekin: „Ansonsten kommen sie übers Kollektiv.“ Eine Gemeinsamkeit der beiden Teams. In Dortelweil wie in Biebrich ist die Mannschaft der Star. „Die Arbeit gegen den Ball ist gut“, blickt Saridogan auf den Gegner: „Sie haben schon den ein oder anderen sehr, sehr guten Spieler und stehen zu Recht auf dem zweiten Platz.“

Heute, 20:00 Uhr SC Dortelweil Dortelweil FV Biebrich FV Biebrich 20:00 PUSH Der 02-Coach weiß, dass dies alles auch für sein Team gilt. Ein Team, das in den letzten drei Saisonspielen nicht verlieren durfte, um in die Relegation zu kommen – und somit quasi schon drei K.o.-Spiele hatte. „Das haben wir sehr gut bewältigt und gerade im letzten Spiel gegen Walluf eigentlich alles erlebt.“ Rückstand nach knapp einer Stunde, Aufholjagd, Kapitän David Meurer verletzt raus, Spiel zum 3:1-Sieg gedreht. Saridogan: „Jeder hat an sich geglaubt. Auch in den anstehenden Spielen werden wir in manchen Phasen leiden müssen. Dann müssen wir zusammenstehen, gut arbeiten und das als Team überstehen. Sollte es zu einem Rückstand kommen, dürfen wir nicht in Panik verfallen.“ Quasi wie in Walluf. Der Coach sieht seine Mannschaft, die am Sonntag noch mal trainierte, dafür bestens gerüstet: „Wir sind über die Saison noch mal zusammengewachsen, die Jungs wissen, was sie können. Und sie wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können.“