Relegation: Heppenheim mit einem Bein in der C-Liga

Heppenheim. Der erste Schritt Richtung C-Liga ist getan: Mit 2:0 gewann der FC Starkenburgia Heppenheim II das Relegations-Auftaktspiel gegen den SV Schwanheim. Dem D-Liga II-Vizemeister genügt somit in seiner zweiten Partie am Donnerstag (19 Uhr) beim C-Liga-Vertreter Olympia Lampertheim ein Punkt, um aufzusteigen. Aber auch Schwanheim hat noch Chancen, schließlich spielen zwei der drei Teams in der Runde 2025/26 in der C-Liga. Der SVS empfängt zum Abschluss der Relegation am Pfingstsonntag die Olympia.Die Partie am Sonntagabend zwischen den Vizemeistern der beiden D-Liga-Gruppen stand auf gutem Niveau. „Schwanheim hat uns das Leben schwer gemacht. Am Ende hat sich unsere Qualität durchgesetzt“, analysierte Heppenheims Trainer Markus Röcker, der insbesondere die Abwehrarbeit seiner Auswahl lobte. Dass der Starkenburgia-Sieg hochverdient war, erkannte auch Röckers Gegenüber Wolfgang Jäger an. „Das Ergebnis ist absolut korrekt, es war eine Top-Leistung der Starkenburgia.“ Seine Mannschaft habe nicht ins Spiel gefunden, zu viele Chancen gerade nach Standards zugelassen. So fiel das erste Tor nach einem Einwurf, beiden Strafstößen für die Gastgeber seien ebenfalls Einwürfe vorausgegangen, ärgerte sich Jäger und bekannte: „Wir hätten noch drei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu schießen.“