Der SV Hamborn 1890 muss noch in eine Entscheidungsrunde. – Foto: Wolfgang Schwarz

Relegation: Hamborn 90 und Viktoria Wehofen in Entscheidungsduell Zwischen dem SV Hamborn 1890 und Viktoria Wehofen entscheidet sich, wer noch in die Abstiegsrelegation muss.

Die Entscheidungen um den Auf- und Abstieg im Fußballverband Niederrhein ziehen sich mitunter etwas in Länge. So musste auch der Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken eine ganze Weile warten, um überhaupt zu wissen, ob es zu Relegationsspielen kommt. Nach dem Abstieg des TSV Bruckhausen aus der Bezirksliga ist das nun klar. Bevor es aber ein die Relegation geht, müssen der SV Hamborn 1890 und Viktoria Wehofen zunächst in eine Entscheidungsrunde. Die gibt es live im Ticker, FuPa.tv und Stream.

Morgen, 19:30 Uhr SV Hamborn 1890 Hamborn 1890 SuS Viktoria Wehofen SuS Wehofen 19:30 live PUSH Der letzte Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2, hätte eigentlich eine Entscheidung bringen können. Schon da trafen Wehofen und Hamborn aufeinander. Am Ende stand ein 3:3-Unentschieden, was bedeutete, dass beide Mannschaften die Saison punktgleich beendeten. Um nach dem feststehenden Abstieg des TSV Bruckhausen, wodurch nur noch ein weiterer Abstiegsplatz in der A-Liga gesucht wird, in die Relegation gehen zu können, ist eine Entscheidungsrunde notwendig. In dieser spielen die Hamborner und die Viktoria den Teilnehmer der Gruppe 2 aus, der dann auf den SV Duissern, den Tabellen-14. der Gruppe 1, trifft.

Einen Favoriten gibt es in der nun anstehenden Entscheidungsrunde nicht. Beide Mannschaften haben die Spielzeit mit nahezu identischen Statistiken beendet. 50 erzielte Tore von Wehofen stehen 48 Treffer von Hamborn 1890 entgegen. Beide Teams kassierten in 28 Spielen je 75 Gegentore. Die Tagesform, der Willen und die - nach einer langen Saison - noch vorhandene Kraft dürften am Ende den Ausschlag geben.

Rückspiel am Sonntag

So., 15.06.2025, 15:00 Uhr SuS Viktoria Wehofen SuS Wehofen SV Hamborn 1890 Hamborn 1890 15:00 PUSH