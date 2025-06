Relegation: Hamborn 90 legt im Entscheidungsspiel vor

Der SV Hamborn 1890 steht kurz vor dem Klassenerhalt. – Foto: Robin Bogaletzki

Das große Ziel vom Klassenerhalt ist für den SV Hamborn 1890 ein Stück näher gerückt. Im Hinspiel der Entscheidungsrunde mit dem in der Tabelle punktgleichen SuS Viktoria Wehofen setzten sich die Hamborner mit 2:0 durch und haben damit beste Chancen vor dem Rückspiel am Sonntag.

Heute, 19:30 Uhr SV Hamborn 1890 Hamborn 1890 SuS Viktoria Wehofen SuS Wehofen 2 0 Abpfiff + Video In einem insgesamt schwachen Spiel, was durchaus der Tabellenplatzierung angemessen war, erwischten die Hausherren den deutlich besseren Start. Ein langer Ball von Ahmet Yöngül erreichte Emre Kilicaslan, der in den Strafraum eindrang, bis zur Grundlinie marschierte und aus ganz spitzem Winkel das Spielgerät über die Linie manövrierte. Von Wehofen war im ersten Durchgang fast nichts zu sehen und insgesamt präsentierte sich die Mannschaft auch nicht der Kreisliga A würdig. Es war keine Struktur im Spiel zu erkennen, es fand kaum Kommunikation der Spieler untereinander statt und auch Einzelaktionen blieben Mangelware.

>>> Hier geht es zum Ticker, FuPa.tv und Livestream Auch bei Hamborn war der lange Ball nach vorne das Mittel der Wahl und in den meisten Fällen war das wenig erfolgversprechend. So musste eine Standard nach der Pause die Vorentscheidung bringen. Ein Freistoß aus dem Halbfeld konnte nur halbherzig geklärt werden, im zweiten Anlauf zappelte die Kugel dann im Netz. Tolga Amac versenkte sicher (51.). Die Viktoria wurde immer offensiver, ohne aber auch zwingender zu werden. Ein Freistoß kurz vor dem Ende, den der Spieler an die Latte hämmerte, war alles, was im zweiten Durchgang von Wehofen offensiv passierte. Die Ausgangslage vor dem Rückspiel am Sonntag ist demnach denkbar ungünstig. Vielleicht ist der heimische Naturrasenplatz aber auch die Variabel in der Gleichung, die den Unterschied macht. Auch das Rückspiel wird FuPa Niederrhein mittels Ticker, FuPa.tv und Livestream begleiten.

Die Partie in voller Länge So spielten die Mannschaften SV Hamborn 1890 – SuS Viktoria Wehofen 2:0

SV Hamborn 1890: Mehmet Özdemir, Dursun Kilicaslan (88. Kayra Ismail Kiki), Tolga Amac, Can Batikan Mert Uzun, Ahmet Yöngül, Leart Jusufi, Fatih Öztürk (71. Ayman Al Jaber), Murat Öztürk, Cengizhan Erbay (74. Göktürk Kerim Sisman), Teymur Alp Sisman (59. Emre Özcan), Emre Kilicaslan (84. Enes Gündogan) - Trainer: Yilmaz Uzun

SuS Viktoria Wehofen: Donald Islami, Toni Vidak, Dino Saric, Kristian Sljivic, Ajdin Avdihodzic (46. Dzenis Salkovic), Thorsten Effertz (54. Waseem Khamis), Himzo Muharemovic, Luka Gunjevic, Okan Yilmaz (42. Daniel Andre Schuldt), Blaz Vukancic, Souane Pape (71. Edis Fazljija) - Trainer: Edis Fazljija - Trainer: Ralf Plincner

Schiedsrichter: Marcel Herrmann - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Emre Kilicaslan (7.), 2:0 Tolga Amac (51.) Das war der Vorbericht Die Entscheidungen um den Auf- und Abstieg im Fußballverband Niederrhein ziehen sich mitunter etwas in Länge. So musste auch der Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken eine ganze Weile warten, um überhaupt zu wissen, ob es zu Relegationsspielen kommt. Nach dem Abstieg des TSV Bruckhausen aus der Bezirksliga ist das nun klar. Bevor es aber ein die Relegation geht, müssen der SV Hamborn 1890 und Viktoria Wehofen zunächst in eine Entscheidungsrunde. Die gibt es live im Ticker, FuPa.tv und Stream. Der letzte Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2, hätte eigentlich eine Entscheidung bringen können. Schon da trafen Wehofen und Hamborn aufeinander. Am Ende stand ein 3:3-Unentschieden, was bedeutete, dass beide Mannschaften die Saison punktgleich beendeten. Um nach dem feststehenden Abstieg des TSV Bruckhausen, wodurch nur noch ein weiterer Abstiegsplatz in der A-Liga gesucht wird, in die Relegation gehen zu können, ist eine Entscheidungsrunde notwendig. In dieser spielen die Hamborner und die Viktoria den Teilnehmer der Gruppe 2 aus, der dann auf den SV Duissern, den Tabellen-14. der Gruppe 1, trifft. >>> Hier geht es zum Ticker, FuPa.tv und Livestream Einen Favoriten gibt es in der nun anstehenden Entscheidungsrunde nicht. Beide Mannschaften haben die Spielzeit mit nahezu identischen Statistiken beendet. 50 erzielte Tore von Wehofen stehen 48 Treffer von Hamborn 1890 entgegen. Beide Teams kassierten in 28 Spielen je 75 Gegentore. Die Tagesform, der Willen und die - nach einer langen Saison - noch vorhandene Kraft dürften am Ende den Ausschlag geben. Rückspiel am Sonntag

