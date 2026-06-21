Relegation: Hackenberg schickt Viersen in die Kreisliga

Nach dem 1:0 im Hinspiel hat die SG Hackenberg auch das Rückspiel beim 1. FC Viersen gewonnen und damit den Klassenerhalt in der Bezirksliga perfekt gemacht. Durch das 3:2 setzte sich Hackenberg insgesamt mit 4:2 durch. Für Viersen ist der Abstieg dagegen besiegelt. Hackenberg hat damit eine lange Relegation erfolgreich beendet, nachdem die Mannschaft bereits in der ersten Runde den SSV Berghausen ausgeschaltet hatte.
Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.
Leon Michael Sierant brachte Hackenberg nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung (30.). Viersen glich kurz nach der Pause zum 1:1 aus (51.), benötigte aufgrund der Hinspielniederlage aber weiterhin zwei Treffer, um die Verlängerung zu erzwingen. Stattdessen stellte Lennard Wagemann auf 2:1 für die Gäste (70.). Der 1. FC antwortete noch einmal und glich zum 2:2 aus (78.), doch der entscheidende Treffer gelang erneut Hackenberg: Edward Yamoah erzielte in der 88. Minute das 3:2. Damit gewann die SG auch die zweite Relegationsrunde und bleibt Bezirksligist, während Viersen den Gang in die Kreisliga A antreten muss. Für den 1. FC Viersen ist das eine regelrechte Zäsur.
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