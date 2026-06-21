Relegation: Hackenberg schickt Viersen in die Kreisliga

Der 1. FC Viersen steigt aus der Bezirksliga ab. – Foto: Markus Verwimp

Nach dem 1:0 im Hinspiel hat die SG Hackenberg auch das Rückspiel beim 1. FC Viersen gewonnen und damit den Klassenerhalt in der Bezirksliga perfekt gemacht. Durch das 3:2 setzte sich Hackenberg insgesamt mit 4:2 durch. Für Viersen ist der Abstieg dagegen besiegelt. Hackenberg hat damit eine lange Relegation erfolgreich beendet, nachdem die Mannschaft bereits in der ersten Runde den SSV Berghausen ausgeschaltet hatte.

Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.

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