Relegation GV-Neuss: Tag der Entscheidung am Samstag

Der SSV Delrath kämpft um den Aufstieg. – Foto: Norbert Jurczyk

Als reine Vorsichtsmaßnahme wird die Relegation in Grevenbroich-Neuss ausgespielt. Ob sie überhaupt notwendig ist, hängt davon ab, ob VdS Nievenheim die Klasse hält oder nicht. Am Mittwoch unterlag Nievenheim im Relegationsspiel bei der DJK Arminia Lirich mit 1:3, wodurch die Chancen auf den Ligaverbleib deutlich gesunken sind. Die möglicherweise betroffenen Vereine stehen am Samstag vor ihren Rückspielen. Der SSV Delrath hat gegen den TSV Norf II im Hinspiel mit 3:2 vorgelegt, zwischen den Sportfreunden Vorst II und Dormagen Trabzonspor gab es beim 1:1 keinen Sieger.

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