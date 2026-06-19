 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Relegation GV-Neuss: Tag der Entscheidung am Samstag

In der vorsorglichen Relegation in Grevenbroich-Neuss hat der SSV Delrath gegen TSV Norf II vorgelegt. Keinen Sieger gab es zwischen Sportfreunde Vorst II und Dormagen Trabzonspor. Samstag steigern die Rückspiele.

von Marcel Eichholz · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der SSV Delrath kämpft um den Aufstieg.
Der SSV Delrath kämpft um den Aufstieg. – Foto: Norbert Jurczyk

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Als reine Vorsichtsmaßnahme wird die Relegation in Grevenbroich-Neuss ausgespielt. Ob sie überhaupt notwendig ist, hängt davon ab, ob VdS Nievenheim die Klasse hält oder nicht. Am Mittwoch unterlag Nievenheim im Relegationsspiel bei der DJK Arminia Lirich mit 1:3, wodurch die Chancen auf den Ligaverbleib deutlich gesunken sind. Die möglicherweise betroffenen Vereine stehen am Samstag vor ihren Rückspielen. Der SSV Delrath hat gegen den TSV Norf II im Hinspiel mit 3:2 vorgelegt, zwischen den Sportfreunden Vorst II und Dormagen Trabzonspor gab es beim 1:1 keinen Sieger.

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Relegation in Grevenbroich-Neuss

  • Relegation zur Kreisliga A: Die Tabellendritten spielen eine Relegation aus, sollte VdS Nievenheim nicht aus der Bezirksliga absteigen. Nievenheim kämpft bis zum 21. Juni in der Bezirksliga-Relegation um den Klassenerhalt. Vorsorgliche Relegation: SSV Delrath und TSV Norf II.

Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
TSV Norf
TSV NorfTSV Norf II
3
2
Abpfiff

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Norf
TSV NorfTSV Norf II
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
16:00live

  • Relegation zur Kreisliga B: Gleiches Spiel in der Kreisliga C: Hier warten Trabzonspor Dormagen und die Sportfreunde Vorst II auf die Endplatzierung von VdS Nievenheim.

Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst II
Dormagen Trabzonspor
Dormagen TrabzonsporTrabzonspor
1
1
Abpfiff

Morgen, 16:00 Uhr
Dormagen Trabzonspor
Dormagen TrabzonsporTrabzonspor
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst II
16:00live

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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