Relegation GV-Neuss: SSV Delrath und Trabzonspor jubeln nur verhalten

Verhaltener Jubel beim SSV Delrath. Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel hat der Verein im Rückspiel der Relegation um den möglichen Aufstieg in die Kreisliga A ein Unentschieden geholt. Bei extrem heißen Temperaturen, die ein wirkliches Fußballspiel nahezu unmöglich machte, gab es am Ende einen knappen 1:0-Erfolg. Trinkpausen gab es im 15-Minuten-Takt, Torchancen nicht viel häufiger. Etwas mehr als eine halbe Stunde war absolviert, als ein Spieler des TSV Norf II den Ball im eigenen Kasten versenkte (36.). Kurz nach der Pause vergab Norf die große Chance auf den Ausgleich, ein Kopfball verfehlte das Delrather Tor nur knapp. Mitte der zweiten Halbzeit gab es doch noch das 1:1, was für Spannung in der Schlussphase sorgte. In der spielten vor allem die TSV-Akteure mutig nach vorn, brauchten sie doch noch einen Treffer für eine Verlängerung. Fünf Minuten vor dem Ende ging ein weiterer Norfer Schuss nur knapp am Tor vorbei. In der achtminütigen Nachspielzeit Warf der TSV noch einmal alles nach vorn, der Siegtreffer wollte aber nicht mehr fallen. Sollte Nievenheim am Sonntag gegen die DJK Arminia Lirich doch noch den Klassenerhalt schaffen, dürfte Delrath mit Verzögerung jubeln und den Kreisliga-A-Aufstieg feiern.