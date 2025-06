Relegation geht weiter: Zwei neue Runden in der Kreisliga A

Die Relegation am Niederrhein endet spätestens am 25. Juni, vorausgesetzt es gibt keine Verlängerung der Dreierrunde um die Kreisliga A Oberhausen-Bottrop wegen Punkt- und Torgleichheit. Auch in der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim wird noch ein A-Ligist ermittelt.