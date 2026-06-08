Relegation geglückt – Moosinning II überzeugt auf ganzer Linie

Jubel nach dem Treffer zum 2:0 (v.): Stephan Mayer, Luca Stampfl und Torschütze Stefan Erl. – Foto: Christian Riedel

Die Reserve des FC Moosinning hat sich in der Relegation durchgesetzt. Vor mehr als 900 Zuschauern in Eitting führte die Mannschaft bereits zur Halbzeit mit 3:0.

Denn der Vizemeister der Kreisklasse 3 hatte die erste Chance der Partie. Der abgefälschte Schuss von Christoph Schindler wurde jedoch zur Ecke abgewehrt (4.). Danach spielte nur noch die FCM-Reserve, musste sich zunächst aber gedulden. Bei einem elfmeterreifen Foul an Christoph Kollmannsberger blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm (6.). Anschließend scheiterte Benedikt Thumbs mit einem Kopfball an Torwart Patric Barba, ehe Stefan Erl aus 20 Metern über das Tor schoss.

Der FC Moosinning 2 spielt auch in der kommenden Saison in der Kreisliga. Der 4:0 (3:0)-Erfolg am Sonntagnachmittag vor mehr als 900 Zuschauern in Eitting war lediglich in den Anfangsminuten gefährdet.

Dietersheim macht zu wenig

Ein schnell ausgeführter Freistoß von Sebastian Michalak brachte Kollmannsberger dann in eine gute Schussposition. Halbrechts aus 16 Metern versenkte er den Ball zum 1:0 links unten im Eck (10.). Ein Volleyschuss von Thumbs aus 20 Metern hätte beinahe das 2:0 bedeutet, doch erneut war der Keeper zur Stelle.

Nach der Trinkpause bot sich dem konternden SVD die Chance zum Ausgleich, doch Walace Rodrigues Viana verzog deutlich (24.). Besser machte es der FCM: Zunächst setzte Georg Ball energisch nach, dann eroberte Kollmannsberger den Ball und bediente zentral Stefan Erl, der aus acht Metern flach zum 2:0 einschob (32.). Und es kam noch besser. In der 36. Minute vertändelte Dietersheim den Ball, der Schiedsrichter ließ nach einem Foul an Kollmannsberger Vorteil laufen, und Erl traf aus zehn Metern flach zum 3:0.

Kurz darauf flog Alexander Schindler nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Nichts sprach mehr für Dietersheim – außer vielleicht, dass Kollmannsberger und Michalak mit ihren Chancen etwas zu großzügig umgingen.

Ein kurzes Aufbäumen der Dietersheimer gab es nach der Pause, als Jonas nach einem Pressschlag mit dem Torwart links vorbeischoss (51.). Das war es dann aber auch schon.

Zehn gegen zehn zum Spielende

Auch der FCM tat in der Folge nicht mehr allzu viel. Das lag jedoch auch an zwei Rückschlägen. Zunächst musste der gerade eingewechselte Max Reisinger verletzungsbedingt wieder vom Platz, für ihn kam Spielertrainer Manuel Gröber. Auch Erl, der mit Arjan van Staveren per Kopf zusammengestoßen war, musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Zeno Fendt ins Spiel. Tobias Hartmann hingegen durfte nach seiner gelb-roten Karte wegen eines Fouls im Mittelfeld nicht ersetzt werden (60.).

Zehn gegen zehn also. Dietersheim mühte sich, doch die Moosinninger Defensive ließ schlichtweg nichts zu und setzte ihrerseits immer wieder gefährliche Konter. Thumbs bediente Gröber, der aus 13 Metern knapp rechts vorbeischoss (74.). Nach einem Pass von Georg Ball scheiterte Kollmannsberger frei vor dem Dietersheimer Schlussmann.

Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute: Kollmannsberger passte auf Michalak, der den Ball aus rund 20 Metern ins verwaiste Tor hob, nachdem ihm der Keeper weit entgegengeeilt war. Der Rest war Schaulaufen.