Relegation für TSV Emmering greifbar

Kreisliga-Kicker sind zu Gast in Prien und hoffen auf Patzer der Aufstiegskonkurrenten.

„Im Mai kommen, egal in welcher Liga, die meisten komischen Ergebnisse heraus.“ Elvis Nurikic hofft das auch für den anstehenden 24. Spieltag in der Kreisliga 1 (Inn/Salzach). Die Top-Drei der Liga können zu drei unterschiedlichen Zeiten einen großen Schritt Richtung Titelgewinn bzw. Relegation tun. Spitzenreiter Rosenheim musste bereits am gestrigen Freitag in Westerndorf ran, es folgt heute um 16 Uhr Nurikics Emmeringer Elf beim TuS Prien und sonntags empfängt Reichertsheim den FC Grünthal.

„Komische Ergebnisse“ im Mai

„Mal schauen, ob’s ein schöner oder ein sch.. Montag wird“, sagt der Emmeringer Coach. Ihm schwebt das Optimum vor: Rosenheim verliert, Reichertsheim ebenso. „Und wir gewinnen in Prien.“ Dann wäre zum einen der Relegationsplatz sicher, sogar der Titelgewinn wieder möglich. Zunächst gilt die Konzentration der Aufgabe in Prien. Für Nurikic unverständlich, dass der TuS noch gegen den Abstieg kämpft. „Für mich eine der besten Mannschaften der Liga.“ Schon deshalb werde man die Gastgeber nicht unterschätzen. Das Auswärtsspiel könnte eines der wichtigsten werden. Vor allem, wenn „komische Ergebnisse“ auf anderen Schauplätzen eintreten sollten.