 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Relegation für nichts? Alle Blicke gehen gespannt nach Herzogenaurach

Domino-Effekt in Mittelfranken +++ Ein Platz ist noch frei in der Bezirksliga

von Boris Manz · Heute, 15:26 Uhr · 0 Leser
Heute nochmal im Einsatz: Die Spieler des SC Germania Nürnberg.
Heute nochmal im Einsatz: Die Spieler des SC Germania Nürnberg. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

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BZL Mittelfr. Nord
BZL Mittelfranken Süd
KL 2
LL-Relegation
Rel. BZL Mittelfrank.

Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken: Es folgt die 3. Runde. Entscheidungen fallen zwar heute nicht, aber die Spiele könnten am Ende umsonst sein.

31 der 32 Bezirksliga-Teams der kommenden Saison stehen bereits fest: Teil der Bezirksliga zur Saison 2026/27 werden die Landesliga-Absteiger SV Lauterhofen und der SV Gutenstetten-Steinachgrund. Zudem verstärken sechs Kreisliga-Meister das Teilnehmerfeld. Zuletzt sicherten sich in der Relegation die SpVgg Zeckern, der SV Marienstein, der FC Ottensoos und der SV Arberg ihre Bezirksliga-Startplätze.

Könnte umsonst sein: Vereine und BFV beschließen Relegations-Halbfinale

Heute, 18:30 Uhr
TSV Geschwand
TSV GeschwandGeschwand
1. FC Schwand
1. FC SchwandSchwand
18:30

Der SVA schlug in der 2. Runde den 1. FC Schwand, für den die Relegationsreise dennoch weitergeht. „Wer gedacht hat, die Saison wäre schon vorbei, hat die Rechnung ohne den BFV gemacht“, schreibt der Verein auf Instagram, auf den heute das nächste Relegationsspiel wartet. „Gegner ist der TSV Geschwand. Gespielt wird auf neutralem Platz beim SK Lauf – weil wir einfach nicht genug bekommen können.“

Heute, 18:30 Uhr
TSV Meckenhausen
TSV MeckenhausenMeckenhausen
SC Germania Nürnberg
SC Germania NürnbergGer.Nürnberg
18:30

Neben dem Duell zwischen Geschwand und Schwand fordert heute außerdem Meckenhausen den Tabellenzwölften der West-Staffel, Germania Nürnberg, heraus. In einem möglichen Finale könnten die Sieger von heute am 2. Juni den 32. Bezirksliga-Teilnehmer für die Saison 2026/27 ausspielen. „Wir haben uns das mit den Vereinen zusammengesetzt und entschlossen, dieses Halbfinale jetzt zu spielen und nicht auf das Ergebnis in Herzogenaurach zu warten“, sagte Bezirksspielleiter Michael Tittmann auf Nachfrage.

Denn: Alles könnte auch umsonst sein. Nur wenn dem 1. FC Herzogenaurach am Samstag, dem 30. Mai, der Landesliga-Aufstieg gelingt, wird überhaupt der 32. Platz in der Bezirksliga frei. Ansonsten spielen die vier Releganten von heute, unabhängig vom Ergebnis, nächstes Jahr in der Kreisliga.

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
1. FC Herzogenaurach
1. FC HerzogenaurachFC Herzogen.
16:00

Wie setzt sich die Bezirksliga Mittelfranken zur Saison 2026/27 zusammen?

Die Bezirksligen in Mittelfranken sollen auch zur kommenden Saison aus 32 Teams bestehen, die wieder in eine Nord- und Süd-Staffel geteilt werden.

  • Die Kreisliga-Meister (6)
    1. VfB Franken Schillingsfürst
    2. DJK Limes
    3. DJK Stopfenheim
    4. TSV Johannis 1883
    5. TV 48 Erlangen
    6. SpVgg Weißenohe
  • Die Sieger in der Bezirksliga-Relegation (4)
    1. SV Marienstein
    2. SV Arberg
    3. FC Ottensoos
    4. SpVgg Zeckern
  • Zwei Absteiger aus der Landesliga (2)
    1. SV Gutenstetten-Steinachgrund
    2. SV Lauterhofen
  • Die Teams der Nord- und Süd-Staffel von Platz drei bis elf der Saison 2025/26 (18)
  • Eintracht Alesheim (unterlegen in Landesliga-Relegation) (1)
  • Meckenhausen, Germania Nürnberg, Geschwand, der 1. FC Schwand (BZL-Relegation) oder Herzogenaurach (Landesliga-Relegation) (1)

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