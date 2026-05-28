Relegation für nichts? Alle Blicke gehen gespannt nach Herzogenaurach Domino-Effekt in Mittelfranken +++ Ein Platz ist noch frei in der Bezirksliga von Boris Manz · Heute, 15:26 Uhr · 0 Leser

Heute nochmal im Einsatz: Die Spieler des SC Germania Nürnberg. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken: Es folgt die 3. Runde. Entscheidungen fallen zwar heute nicht, aber die Spiele könnten am Ende umsonst sein.

31 der 32 Bezirksliga-Teams der kommenden Saison stehen bereits fest: Teil der Bezirksliga zur Saison 2026/27 werden die Landesliga-Absteiger SV Lauterhofen und der SV Gutenstetten-Steinachgrund. Zudem verstärken sechs Kreisliga-Meister das Teilnehmerfeld. Zuletzt sicherten sich in der Relegation die SpVgg Zeckern, der SV Marienstein, der FC Ottensoos und der SV Arberg ihre Bezirksliga-Startplätze.

Könnte umsonst sein: Vereine und BFV beschließen Relegations-Halbfinale Heute, 18:30 Uhr TSV Geschwand Geschwand 1. FC Schwand Schwand 18:30 PUSH Der SVA schlug in der 2. Runde den 1. FC Schwand, für den die Relegationsreise dennoch weitergeht. „Wer gedacht hat, die Saison wäre schon vorbei, hat die Rechnung ohne den BFV gemacht“, schreibt der Verein auf Instagram, auf den heute das nächste Relegationsspiel wartet. „Gegner ist der TSV Geschwand. Gespielt wird auf neutralem Platz beim SK Lauf – weil wir einfach nicht genug bekommen können.“

Neben dem Duell zwischen Geschwand und Schwand fordert heute außerdem Meckenhausen den Tabellenzwölften der West-Staffel, Germania Nürnberg, heraus. In einem möglichen Finale könnten die Sieger von heute am 2. Juni den 32. Bezirksliga-Teilnehmer für die Saison 2026/27 ausspielen. „Wir haben uns das mit den Vereinen zusammengesetzt und entschlossen, dieses Halbfinale jetzt zu spielen und nicht auf das Ergebnis in Herzogenaurach zu warten“, sagte Bezirksspielleiter Michael Tittmann auf Nachfrage. Denn: Alles könnte auch umsonst sein. Nur wenn dem 1. FC Herzogenaurach am Samstag, dem 30. Mai, der Landesliga-Aufstieg gelingt, wird überhaupt der 32. Platz in der Bezirksliga frei. Ansonsten spielen die vier Releganten von heute, unabhängig vom Ergebnis, nächstes Jahr in der Kreisliga.