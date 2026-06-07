Relegation: FSV Buchenau steigt in die Kreisoberliga auf

Nach dem 3:2-Erfolg in der Relegation in Oberwalgern wird der Aufstieg des FSV Buchenau in die Fußball-Kreisoberliga Nord gefeiert. © Jens Schmidt

Fronhausen-Oberwalgern. Relegation ist Buchenauer Recht! In der dritten Relegationsrunde zur Fußball-Kreisoberliga Nord steigt der FSV Buchenau zum zweiten Mal auf. Im „Endspiel“ in Oberwalgern siegt der FSV Buchenau beim gastgebenden Marburger A-Liga-Vizemeister FC Oberwalgern mit 3:2 (2:1). Gut 250 Gästefans unter den rund 1350 Zuschauern feierten ihre Jungs begeistert. Die „Macht von der Lahn“ ist zurück in der Kreisoberliga Nord.