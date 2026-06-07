 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

Relegation: FSV Buchenau steigt in die Kreisoberliga auf

Teaser RELEGATION KOL NORD: +++ Relegation zur Fußball-Kreisoberliga: Biedenkopfs A-Liga-Vize Buchenau muss in Oberwalgern leiden, steigt aber dank Effektivität und einem Dreierpacker vor 1350 Zuschauern auf +++

von Redaktion · Gestern, 22:25 Uhr · 0 Leser
Nach dem 3:2-Erfolg in der Relegation in Oberwalgern wird der Aufstieg des FSV Buchenau in die Fußball-Kreisoberliga Nord gefeiert. © Jens Schmidt
Nach dem 3:2-Erfolg in der Relegation in Oberwalgern wird der Aufstieg des FSV Buchenau in die Fußball-Kreisoberliga Nord gefeiert. © Jens Schmidt

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FSV Buchenau
Oberwalgern

Fronhausen-Oberwalgern. Relegation ist Buchenauer Recht! In der dritten Relegationsrunde zur Fußball-Kreisoberliga Nord steigt der FSV Buchenau zum zweiten Mal auf. Im „Endspiel“ in Oberwalgern siegt der FSV Buchenau beim gastgebenden Marburger A-Liga-Vizemeister FC Oberwalgern mit 3:2 (2:1). Gut 250 Gästefans unter den rund 1350 Zuschauern feierten ihre Jungs begeistert. Die „Macht von der Lahn“ ist zurück in der Kreisoberliga Nord.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.