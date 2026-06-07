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Relegation
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Relegation: FSV Buchenau steigt in die Kreisoberliga auf
Teaser RELEGATION KOL NORD: +++ Relegation zur Fußball-Kreisoberliga: Biedenkopfs A-Liga-Vize Buchenau muss in Oberwalgern leiden, steigt aber dank Effektivität und einem Dreierpacker vor 1350 Zuschauern auf +++
Fronhausen-Oberwalgern. Relegation ist Buchenauer Recht! In der dritten Relegationsrunde zur Fußball-Kreisoberliga Nord steigt der FSV Buchenau zum zweiten Mal auf. Im „Endspiel“ in Oberwalgern siegt der FSV Buchenau beim gastgebenden Marburger A-Liga-Vizemeister FC Oberwalgern mit 3:2 (2:1). Gut 250 Gästefans unter den rund 1350 Zuschauern feierten ihre Jungs begeistert. Die „Macht von der Lahn“ ist zurück in der Kreisoberliga Nord.