Relegation Frauen-Verbandsliga, Landesliga: Oppenweiler/Sulbach jubelt

Schiedsrichterin: Daniela Kottmann (Altheim)

Tor: 0:1 Ilirjana Musliu (32.)

---

Finale:

Die SGM Oppenweiler/Sulzbach hat sich im letzten Relegationsspiel den Aufstieg in die Verbandsliga gesichert. Bei der SpVgg Satteldorf setzte sich das Team am Ende deutlich mit 3:0 durch.

Früh brachte Nathalie Juschin die SGM in Führung, als sie in der 13. Minute zum 0:1 traf. Auch nach dem Seitenwechsel behielt Oppenweiler/Sulzbach die Kontrolle: Malou Raynoschek erhöhte in der 49. Minute auf 0:2, bevor Anna Mang in der 58. Minute mit dem Treffer zum 0:3 endgültig für klare Verhältnisse sorgte.