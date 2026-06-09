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Allgemeines
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Relegation Frauen-Verbandsliga, Landesliga: Die Spiele und Termine
Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.
In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Frauen-Verbandsliga und zu den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga.
Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.
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Das ist die Relegation
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
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Relegation zur Frauen-Verbandsliga
Es geht um einen Platz in der Frauen-Verbandsliga. Zwei Spiele stehen dabei an. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.
Es wird um einen Platz in der in der Frauen-Landesliga, Staffel 1, gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.