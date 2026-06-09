 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation Frauen-Verbandsliga, Landesliga: Die Spiele und Termine

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thurner

Verlinkte Inhalte

Frauen Regionenliga 5
Frauen Regionenliga 6
Fr.-Regionenliga 1 Wü
Regionenliga 3
Fr. LL Württemberg 1

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Frauen-Verbandsliga und zu den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Relegation zur Frauen-Verbandsliga

Es geht um einen Platz in der Frauen-Verbandsliga. Zwei Spiele stehen dabei an. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

1. Runde

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
TGV Dürrenzimmern
TGV DürrenzimmernDürrenzimm.
FC Blau-Weiß Bellamont
FC Blau-Weiß BellamontBellamont
15:00

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Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
TV Derendingen
TV DerendingenDerendingen
Sieger 1. Runde
15:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Frauen-Landesliga, Staffel 1

Es wird um einen Platz in der in der Frauen-Landesliga, Staffel 1, gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

1. Runde

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Frauen-Landesliga, Staffel 2

Ein Platz in der Frauen-Landesliga, Staffel 2, wird vergeben. Ein Spiel ist eingeplant. Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz
SGM Kirchberg/Dettingen/KellmünzSGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz
SG Uttenweiler / Unlingen
SG Uttenweiler / UnlingenSG Uttenweiler
15:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

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