Relegation Frauen-Verbandsliga, -Landesliga: Derendingen siegt

Es geht um einen Platz in der Frauen-Verbandsliga. Zwei Spiele stehen dabei an. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

1. Runde

Der TGV Dürrenzimmern hat das Relegationsspiel gegen den FC Blau-Weiß Bellamont eindrucksvoll mit 7:0 gewonnen und sich damit souverän den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für Bellamont ist die Relegation nach der deutlichen Niederlage beendet. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Dürrenzimmern nach dem Seitenwechsel auf. Celine Wahl eröffnete den Torreigen in der 49. Minute und brachte den TGV mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Michelle Knauer auf 2:0, ehe Adelina Avdyli in der 56. Minute bereits das 3:0 nachlegte. Damit war die Partie frühzeitig in Richtung Dürrenzimmern gekippt. Auch in der Schlussphase blieb der TGV torhungrig. Jessica Gaube traf in der 73. Minute zum 4:0 und schnürte nur drei Minuten später mit ihrem Treffer in der 76. Minute den Doppelpack zum 5:0. Das 6:0 fiel in der 80. Minute. Den Schlusspunkt setzte Kassandra Bülow, die in der 86. Minute den Treffer zum 7:0-Endstand erzielte. --- Finale Heute, 15:00 Uhr TV Derendingen Derendingen TGV Dürrenzimmern Dürrenzimm. 2 0 Abpfiff Im entscheidenden Relegationsspiel lieferten sich beide Mannschaften zunächst eine ausgeglichene erste Halbzeit. Weder der TV Derendingen noch der TGV Dürrenzimmern konnten ihre Chancen nutzen, sodass es torlos in die Pause ging. Direkt nach dem Seitenwechsel gelang dem TV Derendingen der wichtige Führungstreffer. Lisa Räthel traf in der 47. Minute zum 1:0 und brachte ihre Mannschaft damit auf Kurs Richtung Klassenerhalt. Derendingen nutzte den Schwung und legte wenig später nach. In der 58. Minute erhöhte Jule Schäfer auf 2:0 und verschaffte ihrem Team ein beruhigendes Polster. In der verbleibenden Spielzeit ließ der TV Derendingen nichts mehr anbrennen und verteidigte den Vorsprung souverän bis zum Schlusspfiff. Mit dem 2:0-Erfolg sichert sich der TV Derendingen den Verbleib in der Verbandsliga.

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Relegation zur Frauen-Landesliga, Staffel 1

Es wird um einen Platz in der in der Frauen-Landesliga, Staffel 1, gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt. Es wird nicht an neutralen Orten gespielt. Jeweils das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.

1. Runde

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SGM Aufhausen/Nellingen SGM Aufhausen/Nellingen TSV Crailsheim Crailsheim 3 0 Abpfiff Die SGM Aufhausen/Nellingen hat das Relegationsspiel gegen den TSV Crailsheim mit 3:0 gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den TSV Crailsheim ist die Relegation hingegen beendet. Sofia Zachariadis erzielte das 1:0 und brachte ihre Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Seitenwechsel legte die SGM nach. Daniela Brüstle traf in der 47. Minute zum 2:0 und verschaffte ihrem Team ein beruhigendes Polster. In der 65. Minute sorgte Sophia Floridia schließlich mit dem Treffer zum 3:0 für die endgültige Entscheidung. --- So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SV Leingarten Leingarten VfB Obertürkheim Obertürkheim 0 2 Abpfiff

Der VfB Obertürkheim hat das Relegationsspiel gegen den SV Leingarten mit 2:0 gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den SV Leingarten ist die Relegation dagegen beendet. In einer umkämpften Begegnung dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe der erste Treffer fiel. Stefanie Pless brachte den VfB Obertürkheim in der 39. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen wichtigen Vorsprung zur Halbzeit. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange offen. Leingarten versuchte, den Ausgleich zu erzielen, während Obertürkheim auf die Entscheidung lauerte. Diese fiel schließlich in der 76. Minute. Dana Kanan traf zum 2:0 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg für den VfB. --- Finale Heute, 15:00 Uhr SGM Aufhausen/Nellingen SGM Aufhausen/Nellingen VfB Obertürkheim Obertürkheim 1 2 Abpfiff

In einem umkämpften Relegationsspiel fiel der erste Treffer erst nach der Pause. Die SGM Aufhausen/Nellingen ging in der 59. Minute durch Sophia Floridia in Führung, die einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Die Antwort des VfB Obertürkheim ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits vier Minuten später erzielte Dana Kanan den Ausgleich zum 1:1 und brachte ihre Mannschaft zurück ins Spiel. In der Schlussphase fiel schließlich die Entscheidung. In der 82. Minute unterlief Milena Schmid ein Eigentor, das den VfB Obertürkheim mit 2:1 in Führung brachte. Diesen Vorsprung verteidigte Obertürkheim bis zum Schlusspfiff und durfte anschließend den Aufstieg in die Landesliga bejubeln.

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Relegation zur Frauen-Landesliga, Staffel 2

Ein Platz in der Frauen-Landesliga, Staffel 2, wird vergeben. Ein Spiel ist eingeplant. Es wird nicht an einem neutralen Ort gespielt. Das erstgenannte Team hat dabei Heimrecht.