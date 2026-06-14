Relegation: Fortuna steigt mit 14:0 auf, WSV & Wetten jubeln

Die Frauen-Relegation am Niederrhein hat klare Entscheidungen gebracht. Fortuna Düsseldorf machte den Aufstieg in die Niederrheinliga nach dem 6:0 im Hinspiel auch im Rückspiel deutlich und gewann beim FC Kray mit 8:0 (insgesamt 14:0). In der Relegation zur Landesliga steigen zudem Wuppertaler SV und Union Wetten auf. Der WSV setzte sich nach dem 3:1 im Hinspiel auch zuhause klar gegen ASV Einigkeit Süchteln durch, Union Wetten reichte nach dem 3:1 auswärts bei SpVg Schonnebeck ein 2:2 im Rückspiel.
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Wuppertaler SV hat den Aufstieg in die Landesliga mit dem nächsten klaren Sieg abgesichert. Nach dem 3:1 im Hinspiel gewann der WSV auch das Rückspiel gegen ASV Einigkeit Süchteln deutlich mit 5:1. Christina Jung brachte die Gastgeberinnen früh in Führung (13.), Laura Zimmermann erhöhte auf 2:0 (23.). Nach der Pause legte Angelina Reichardt das 3:0 nach (55.), ehe Laura Schopen für Süchteln verkürzte (60.). Mehr ließ der WSV aber nicht zu: Reichardt traf zum 4:1 (70.), Zimmermann stellte mit ihrem zweiten Treffer den Endstand her (79.).
Union Wetten hat den Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel gebracht und steigt ebenfalls in die Landesliga auf. Nach dem 3:1 bei SpVg Schonnebeck musste Union im Rückspiel zwar zunächst das 0:1 hinnehmen (29.), fand nach der Pause aber schnell zurück. Stella Marie Senk glich zum 1:1 aus (50.), nur eine Minute später drehte Lea Sensen die Partie zum 2:1 (51.). Schonnebeck kam zwar noch einmal zum 2:2 (80.), für eine Wende reichte das aber nicht mehr. Union Wetten verteidigte den Gesamtvorsprung und machte den Aufstieg perfekt.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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