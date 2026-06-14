 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation: Fortuna steigt mit 14:0 auf, WSV & Wetten jubeln

In der Frauen-Relegation steigt Fortuna Düsseldorf nach einem 8:0 beim FC Kray in die Niederrheinliga auf. Wuppertaler SV und Union Wetten schaffen den Sprung in die Landesliga.

von André Nückel · Heute, 17:31 Uhr · 0 Leser
Fortuna geht mit einem 6:0 in das Rückspiel.
Fortuna geht mit einem 6:0 in das Rückspiel. – Foto: SSVg Velbert 02

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FC Kray
F. Düsseld.

Die Frauen-Relegation am Niederrhein hat klare Entscheidungen gebracht. Fortuna Düsseldorf machte den Aufstieg in die Niederrheinliga nach dem 6:0 im Hinspiel auch im Rückspiel deutlich und gewann beim FC Kray mit 8:0 (insgesamt 14:0). In der Relegation zur Landesliga steigen zudem Wuppertaler SV und Union Wetten auf. Der WSV setzte sich nach dem 3:1 im Hinspiel auch zuhause klar gegen ASV Einigkeit Süchteln durch, Union Wetten reichte nach dem 3:1 auswärts bei SpVg Schonnebeck ein 2:2 im Rückspiel.

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Relegation der Frauen

  • Relegation um den Aufstieg in die Frauen-Niederrheinliga: Die beiden Vizemeister der Landesligen ermitteln einen dritten Aufsteiger - FC Kray und Fortuna Düsseldorf.

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
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Fortuna Düsseldorf
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Abpfiff

Fortuna Düsseldorf hat den Aufstieg in die Niederrheinliga eindrucksvoll perfekt gemacht. Nach dem klaren Hinspielsieg ließ die Mannschaft von Anestis Tsentemeidis auch beim FC Kray nichts anbrennen. Nadia Belhadj eröffnete per Foulelfmeter (33.), danach legten Emilia Spiegelhalder (34.), Alena Schmidt (36.) und Alina Honold (42.) noch vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang erhöhte Sophie-Isabell Stark auf 5:0 (64.), ehe Schmidt mit zwei weiteren Treffern ihren Dreierpack schnürte (68./81.). Stark setzte mit dem 8:0 den Schlusspunkt (84.). Fortuna steigt damit hochverdient auf.

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  • Relegation um den Aufstieg in die Landesliga: Zwei weitere Aufsteiger werden in der Relegation der Vizemeister ermittelt: ASV Einigkeit Süchteln gegen Wuppertaler SV und SpVg Schonnebeck gegen Union Wetten.

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
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Wuppertaler SV
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Wuppertaler SV hat den Aufstieg in die Landesliga mit dem nächsten klaren Sieg abgesichert. Nach dem 3:1 im Hinspiel gewann der WSV auch das Rückspiel gegen ASV Einigkeit Süchteln deutlich mit 5:1. Christina Jung brachte die Gastgeberinnen früh in Führung (13.), Laura Zimmermann erhöhte auf 2:0 (23.). Nach der Pause legte Angelina Reichardt das 3:0 nach (55.), ehe Laura Schopen für Süchteln verkürzte (60.). Mehr ließ der WSV aber nicht zu: Reichardt traf zum 4:1 (70.), Zimmermann stellte mit ihrem zweiten Treffer den Endstand her (79.).

Union Wetten hat den Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel gebracht und steigt ebenfalls in die Landesliga auf. Nach dem 3:1 bei SpVg Schonnebeck musste Union im Rückspiel zwar zunächst das 0:1 hinnehmen (29.), fand nach der Pause aber schnell zurück. Stella Marie Senk glich zum 1:1 aus (50.), nur eine Minute später drehte Lea Sensen die Partie zum 2:1 (51.). Schonnebeck kam zwar noch einmal zum 2:2 (80.), für eine Wende reichte das aber nicht mehr. Union Wetten verteidigte den Gesamtvorsprung und machte den Aufstieg perfekt.

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Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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