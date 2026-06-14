Relegation: Fortuna steigt mit 14:0 auf, WSV & Wetten jubeln

Wuppertaler SV hat den Aufstieg in die Landesliga mit dem nächsten klaren Sieg abgesichert. Nach dem 3:1 im Hinspiel gewann der WSV auch das Rückspiel gegen ASV Einigkeit Süchteln deutlich mit 5:1. Christina Jung brachte die Gastgeberinnen früh in Führung (13.), Laura Zimmermann erhöhte auf 2:0 (23.). Nach der Pause legte Angelina Reichardt das 3:0 nach (55.), ehe Laura Schopen für Süchteln verkürzte (60.). Mehr ließ der WSV aber nicht zu: Reichardt traf zum 4:1 (70.), Zimmermann stellte mit ihrem zweiten Treffer den Endstand her (79.).

Union Wetten hat den Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel gebracht und steigt ebenfalls in die Landesliga auf. Nach dem 3:1 bei SpVg Schonnebeck musste Union im Rückspiel zwar zunächst das 0:1 hinnehmen (29.), fand nach der Pause aber schnell zurück. Stella Marie Senk glich zum 1:1 aus (50.), nur eine Minute später drehte Lea Sensen die Partie zum 2:1 (51.). Schonnebeck kam zwar noch einmal zum 2:2 (80.), für eine Wende reichte das aber nicht mehr. Union Wetten verteidigte den Gesamtvorsprung und machte den Aufstieg perfekt.