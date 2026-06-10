Relegation: Fortuna fast durch - drei Ausfälle bei den Frauen

Relegation der Frauen am Niederrhein: Fortuna Düsseldorf ist schon halb aufgestiegen, auch der Wuppertaler SV und Union Wetten haben gute Ausgangslagen. Gleich drei Relegationsrunden sind ausgefallen - mehr dazu im Text.
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In der Relegation um den Aufstieg in die Frauen-Niederrheinliga hat Fortuna Düsseldorf das Hinspiel deutlich gewonnen. Gegen FC Kray setzte sich die Fortuna mit 6:0 durch und steht damit vor dem Rückspiel vor dem Aufstieg.
UPDATE: Die Relegation wurde kurzfristig abgesetzt - beide Teams halten die Klasse. Weil ein Team seinen Landesliga-Startplatz 2026/27 nicht wahrnimmt, muss kein zusätzlicher Absteiger ausgespielt werden.
In der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga haben Wuppertaler SV und Union Wetten die Hinspiele gewonnen. Der WSV setzte sich beim ASV Einigkeit Süchteln mit 3:1 durch und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Parallel gewann Union Wetten ebenfalls auswärts mit 3:1 bei der SpVg Schonnebeck. In der Relegation werden zwei weitere Aufsteiger in die Landesliga ermittelt.
UPDATE: Auch diese gesamte Relegation wurde kurzfristig abgesagt und ist ein Folgeeffekt des Regionalliga-Aufstiegs von Rhenania Bottrop nach dem Verzicht von Alemannia Aachen!
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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