 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation: Fortuna fast durch - drei Ausfälle bei den Frauen

Relegation der Frauen am Niederrhein: Fortuna Düsseldorf ist schon halb aufgestiegen, auch der Wuppertaler SV und Union Wetten haben gute Ausgangslagen. Gleich drei Relegationsrunden sind ausgefallen.

von André Nückel · Heute, 22:48 Uhr · 0 Leser
Fortuna Düsseldorf trifft auf Kray.
Fortuna Düsseldorf trifft auf Kray. – Foto: SSVg Velbert 02

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Niederrheinliga
Frauen-Landesliga 1
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Frauen-Bezirksliga 1
Frauen-Bezirksliga 2

Relegation der Frauen am Niederrhein: Fortuna Düsseldorf ist schon halb aufgestiegen, auch der Wuppertaler SV und Union Wetten haben gute Ausgangslagen. Gleich drei Relegationsrunden sind ausgefallen - mehr dazu im Text.

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Relegation der Frauen

  • Relegation um den Aufstieg in die Frauen-Niederrheinliga: Die beiden Vizemeister der Landesligen ermitteln einen dritten Aufsteiger - FC Kray und Fortuna Düsseldorf.

Heute, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
FC Kray
FC KrayFC Kray
6
0
Abpfiff

In der Relegation um den Aufstieg in die Frauen-Niederrheinliga hat Fortuna Düsseldorf das Hinspiel deutlich gewonnen. Gegen FC Kray setzte sich die Fortuna mit 6:0 durch und steht damit vor dem Rückspiel vor dem Aufstieg.

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  • Abstiegs-Relegation in der Landesliga: Die Tabellen-Elften ermitteln einen zusätzlichen Absteiger - Siegfried Materborn und FV Mönchengladbach.

Heute, 19:30 Uhr
FV Mönchengladbach 2020
FV Mönchengladbach 2020FV MG 2020
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
Abgesagt

UPDATE: Die Relegation wurde kurzfristig abgesetzt - beide Teams halten die Klasse. Weil ein Team seinen Landesliga-Startplatz 2026/27 nicht wahrnimmt, muss kein zusätzlicher Absteiger ausgespielt werden.

  • Relegation um den Aufstieg in die Landesliga: Zwei weitere Aufsteiger werden in der Relegation der Vizemeister ermittelt: ASV Einigkeit Süchteln gegen Wuppertaler SV und SpVg Schonnebeck gegen Union Wetten.

Heute, 19:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
1
3
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Union Wetten
Union WettenUnion Wetten
1
3
Abpfiff

In der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga haben Wuppertaler SV und Union Wetten die Hinspiele gewonnen. Der WSV setzte sich beim ASV Einigkeit Süchteln mit 3:1 durch und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Parallel gewann Union Wetten ebenfalls auswärts mit 3:1 bei der SpVg Schonnebeck. In der Relegation werden zwei weitere Aufsteiger in die Landesliga ermittelt.

>>> Zur Relegation der Frauen-Landesliga

  • Abstiegs-Relegation in der Bezirksliga: Die Tabellen-Neunten ermitteln noch zwei weitere Absteiger - BV Gräfrath gegen SC Hardt und SpVgg Steele und Hemdener SV.

UPDATE: Auch diese gesamte Relegation wurde kurzfristig abgesagt und ist ein Folgeeffekt des Regionalliga-Aufstiegs von Rhenania Bottrop nach dem Verzicht von Alemannia Aachen!

Heute, 19:30 Uhr
SC Hardt
SC HardtSC Hardt
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
Abgesagt

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Hemdener SV
Hemdener SVHemden
Abgesagt

>>> Zur Abstiegs-Relegation der Frauen-Bezirksliga

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Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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