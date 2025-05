Relegation, Finaltag, Akte „Siegfried Schall vs. Bezirksvorstand“

1. In einer vorgeschalteten Besprechung der Staffelleiter wurden Spielorte für Bezirkspokalendspiele und Relegationsspiele festgelegt. Für insgesamt 10 mögliche Spiele haben sich 25 Vereine beworben. Nach bestem Wissen und Gewissen und unter geografischen Gesichtspunkten wurden die Orte zugewiesen. Nach der finalen Absprache zwischen Spielleiter Martin Stede und den entsprechenden Vereinen werden an diesem Wochenende die Spielorte an Vereine und Presse weitergegeben.

2. Der „Finaltag der Jugend“ ist bereits fixiert: Am 28. Juni 2025 finden auf dem Sportgelände der Spvgg Berneck/Zwerenberg folgende Endspiele statt: