 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

Relegation: Fellerdilln nimmt Werdorf mit

Teaser RELEGATION KOL WEST: +++ In der Relegationsrunde um zwei Plätze in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West kämpfen beide Teams ein Remis aus, das Burgsolms II in den Abstieg schickt +++

von Redaktion · Gestern, 22:24 Uhr · 0 Leser
Der VfL Fellerdilln sorgt mit Dominik Häußer (r.) für Druck, in dieser Szene gegen Kimi Jan Pawliniarz vom FC Werdorf. © Jonathan Ortmann
Der VfL Fellerdilln sorgt mit Dominik Häußer (r.) für Druck, in dieser Szene gegen Kimi Jan Pawliniarz vom FC Werdorf. © Jonathan Ortmann

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Haiger. Der VfL Fellerdilln ist zurück in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West - so viel war bereits vor Anpfiff des abschließenden dritten Spiels der Relegationsrunde bekannt. Die Frage nach dem zweiten Team, das in der Spielzeit 2026/2027 in dieser Klasse um Punkte spielen wird, steht nach dem 2:2 (1:0) zwischen den Grün-Weißen und dem FC Werdorf seit dem frühen Sonntagabend fest: Es ist der FC Werdorf.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.