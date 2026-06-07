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Relegation
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Relegation: Fellerdilln nimmt Werdorf mit
Teaser RELEGATION KOL WEST: +++ In der Relegationsrunde um zwei Plätze in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West kämpfen beide Teams ein Remis aus, das Burgsolms II in den Abstieg schickt +++
Haiger. Der VfL Fellerdilln ist zurück in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West - so viel war bereits vor Anpfiff des abschließenden dritten Spiels der Relegationsrunde bekannt. Die Frage nach dem zweiten Team, das in der Spielzeit 2026/2027 in dieser Klasse um Punkte spielen wird, steht nach dem 2:2 (1:0) zwischen den Grün-Weißen und dem FC Werdorf seit dem frühen Sonntagabend fest: Es ist der FC Werdorf.