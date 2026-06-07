Relegation: Fellerdilln nimmt Werdorf mit

Der VfL Fellerdilln sorgt mit Dominik Häußer (r.) für Druck, in dieser Szene gegen Kimi Jan Pawliniarz vom FC Werdorf. © Jonathan Ortmann

Haiger. Der VfL Fellerdilln ist zurück in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West - so viel war bereits vor Anpfiff des abschließenden dritten Spiels der Relegationsrunde bekannt. Die Frage nach dem zweiten Team, das in der Spielzeit 2026/2027 in dieser Klasse um Punkte spielen wird, steht nach dem 2:2 (1:0) zwischen den Grün-Weißen und dem FC Werdorf seit dem frühen Sonntagabend fest: Es ist der FC Werdorf.