Relegation: Essen II dominiert, MSV Düsseldorf rettet Ergebnis

Klarer Sieg von Rot-Weiss Essen II. – Foto: Markus Becker

Die Relegation zur Landesliga läuft: Die Vizemeister haben begonnen - und auch gut losgelegt. Während sich der MSV Düsseldorf und der Duisburger FV ein spannendes Duell liefern, wird Rot-Weiss Essen II seiner Favoritenrolle in Reusrath gerecht.

____

FuPa präsentiert euch auch 2026 die Relegation am Niederrhein so intensiv und ausführlich wie kein anderes Portal: Berichte, Liveticker, Videos, Bilder und Daten. Die Community und die Redaktion berichten von fast allen Plätzen live - klickt euch rein!

>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube

>>> FuPa Live 1 auf YouTube

>>> FuPa Live 2 auf YouTube

____