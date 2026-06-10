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Relegation: Essen II dominiert, MSV Düsseldorf rettet Ergebnis
Relegation zur Landesliga Niederrhein: Während der MSV Düsseldorf spät noch ein Unentschieden gegen den Duisburger FV rettet, wird Rot-Weiss Essen II der Favoritenrolle beim SC Reusrath gerecht.
von André Nückel · Heute, 21:41 Uhr · 0 Leser
Klarer Sieg von Rot-Weiss Essen II. – Foto: Markus Becker
Die Relegation zur Landesliga läuft: Die Vizemeister haben begonnen - und auch gut losgelegt. Während sich der MSV Düsseldorf und der Duisburger FV ein spannendes Duell liefern, wird Rot-Weiss Essen II seiner Favoritenrolle in Reusrath gerecht.
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Der erste von drei Schritten in der Relegation zur Landesliga hat noch keine Vorentscheidung gebracht. Duisburger FV 08 erwischte beim MSV Düsseldorf den besseren Start und ging durch Filip Dimeski früh mit 1:0 in Führung (8.), doch Said Harouz antwortete nur fünf Minuten später zum 1:1. Nach der Pause brachte Ismail Öztürk die Gäste erneut nach vorne (52.), ehe Harouz mit seinem zweiten Treffer den 2:2-Endstand herstellte (73.). Damit empfängt der OSV Meerbusch am Sonntag um 15 Uhr den MSV, bevor Duisburg am kommenden Mittwoch Meerbusch erwartet.
Der große Favorit hat seine Rolle in der Parallelgruppe der Relegation zur Landesliga klar bestätigt. Rot-Weiss Essen II setzte sich bei SC Germania Reusrath mit 3:0 durch und verschaffte sich damit vor dem zweiten Spiel eine sehr gute Ausgangslage. Nach einer zunächst torlosen ersten halben Stunde brachte Joel Bema die Essener in Führung (37.). Kurz nach der Pause erhöhte Orcun Mengenli auf 2:0 (50.), ehe Bema nur fünf Minuten später mit seinem zweiten Treffer die Entscheidung herbeiführte (55.). Reusrath steht damit am Sonntag bereits unter Druck, wenn es zu Sportfreunde Broekhuysen geht. RWE II empfängt Broekhuysen anschließend am kommenden Mittwoch.
Spiel 2 laut FVN: Das zweite Spiel bestreiten die unterlegenen Mannschaften des ersten Spiels und die Mannschaften, die spielfrei waren. Heimrecht haben grundsätzlich die im ersten Spiel unterlegenen Mannschaften, es sei denn, sie hatten bereits im ersten Spiel Heimrecht. Dann haben die Mannschaften Heimrecht, die spielfrei waren. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das zweite Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 3 - Tabellenzweiter Bezirksliga 1.
Spiel 3: Das dritte Spiel bestreiten die siegreichen Mannschaften des ersten Spiels und die am ersten Spiel nicht beteiligten Mannschaften. Heimrecht haben die Mannschaften, die bis dahin noch kein Heimspiel hatten. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das dritte Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 5 - Tabellenzweiter Bezirksliga 3.
Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr