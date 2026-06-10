Relegation: ein 0:0, Gerresheim II vor, Büderich verspielt 4:1

Der SV Oberbilk macht zu wenig aus seinem Heimvorteil. – Foto: Susanne Schmidt

Die Hinspiele der Relegation in Düsseldorf haben sehr unterschiedliche Geschichten geschrieben. Während im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga A zwischen SV Oberbilk 09 und SSV Erkrath nach einem torlosen Remis noch alles offen ist, hat TuS Gerresheim II im Duell um den Klassenerhalt in der Kreisliga B vorgelegt. In der Dreiergruppe um den Aufstieg in die Kreisliga B lieferte sich FC Büderich III mit SG Benrath-Hassels IV ein spektakuläres 4:4, bei dem ein klarer Vorsprung nicht reichte.

____

FuPa präsentiert euch auch 2026 die Relegation am Niederrhein so intensiv und ausführlich wie kein anderes Portal: Berichte, Liveticker, Videos, Bilder und Daten. Die Community und die Redaktion berichten von fast allen Plätzen live - klickt euch rein!

>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube

>>> FuPa Live 1 auf YouTube

>>> FuPa Live 2 auf YouTube

____