Relegation: ein 0:0, Gerresheim II vor, Büderich verspielt 4:1

Die Hinspiele der Relegation in Düsseldorf haben sehr unterschiedliche Geschichten geschrieben. Während im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga A zwischen SV Oberbilk 09 und SSV Erkrath nach einem torlosen Remis noch alles offen ist, hat TuS Gerresheim II im Duell um den Klassenerhalt in der Kreisliga B vorgelegt. In der Dreiergruppe um den Aufstieg in die Kreisliga B lieferte sich FC Büderich III mit SG Benrath-Hassels IV ein spektakuläres 4:4, bei dem ein klarer Vorsprung nicht reichte.
FuPa präsentiert euch auch 2026 die Relegation am Niederrhein so intensiv und ausführlich wie kein anderes Portal: Berichte, Liveticker, Videos, Bilder und Daten. Die Community und die Redaktion berichten von fast allen Plätzen live - klickt euch rein!
>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht
>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube
Im Hinspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A ist noch keine Vorentscheidung gefallen. SV Oberbilk 09 und SSV Erkrath trennten sich vor 250 Zuschauern 0:0, sodass die Ausgangslage für das Rückspiel komplett offen bleibt. Für Oberbilk blieb damit zwar der erhoffte Heimvorteil ohne Treffer, Erkrath nahm allerdings ebenfalls keinen Vorsprung mit, aber das ist aus Sicht der Gäste sicherlich in Ordnung. Die Entscheidung über den nächsten Schritt Richtung Kreisliga A fällt damit erst im zweiten Duell.
TuS Gerresheim II hat im Hinspiel um den Klassenerhalt in der Kreisliga B einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Bei TV Kalkum-Wittlaer II brachte Joseph Tshunza Madimba die Gäste früh per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung (12.). Nach der Pause war es erneut Madimba, der auf 2:0 stellte (50.) und Gerresheim II damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffte. Kalkum-Wittlaer II, bei dem FuPa-Legende Tobias Dinkelborg in der 66. Minute eingewechselt wurde, konnte das Ruder nicht mehr herumreißen. Im Rückspiel braucht der TV nun eine klare Antwort, um den Abstieg noch abzuwenden.
In der Dreiergruppe um den Aufstieg in die Kreisliga B hat FC Büderich III einen sicher geglaubten Auftaktsieg noch aus der Hand gegeben. Gegen SG Benrath-Hassels IV führte Büderich nach Treffern von Kasimir Meyer (14./17.) und Marvin Boggemes (40.) bereits 3:0, ehe Amin Tebque kurz vor der Pause verkürzte (43.). Nach dem 4:1 durch Lukasz Radziszewski (53.) schien Büderich erneut klar auf Kurs, doch Benrath-Hassels IV kam zurück: Mohamed Belhadj traf zum 4:2 (59.), Fadil Sbai stellte auf 4:3 (67.), und Amin El Bachiri erzielte nur fünf Minuten später den 4:4-Endstand (72.). In der Gruppe ist außerdem noch Maccabi Düsseldorf dabei.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
Dieser Artikel wird euch von Hanna Sport - Partner von FuPa Niederrhein - präsentiert. Der Teamsportspezialisit aus Duisburg sowie Ratingen und FuPa haben für die Nutzer von FuPa eine besondere WM-Aktion: Es gibt personalisierte und preiswerte JAKO-Trikots zu diversen Nationen - klickt euch rein!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: