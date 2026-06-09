Relegation durchgespielt von Max Roth · Gestern, 22:49 Uhr · 0 Leser

Am Dienstagabend stand für den TSV Wolfsanger II das letzte Spiel der Saison an. Im abschließenden Relegationsspiel trafen die Wölfe auswärts auf den Kasseler SV. Bereits vor dem Anpfiff stand fest, dass beide Mannschaften in der kommenden Saison in der Kreisoberliga Kassel spielen werden. Dennoch ging es noch um den Gruppensieg der Relegation. Die erste Halbzeit verlief auf beiden Seiten sehr verhalten. Beide Mannschaften standen defensiv kompakt und ließen nur wenige Torchancen zu. Die beste Möglichkeit der Partie hatte Robin Diehl, dessen Fernschuss am Lattenkreuz landete. Ansonsten neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Seitenwechsel kamen beide Mannschaften deutlich aktiver aus der Kabine. Die Partie wurde zweikampfintensiver und vor allem die Gastgeber erspielten sich einige gute Torchancen. Doch TSV-Schlussmann Maxi Schuster zeigte eine souveräne Leistung und hielt seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel. Da der Gruppensieg der Relegation für die Wölfe weiterhin möglich war, stellte die Mannschaft in der Schlussphase auf vermehrte lange Bälle um und suchte die Entscheidung. Als sich viele Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlugen die Wölfe in der Nachspielzeit zu. Ein langer Ball wurde im Strafraum zunächst geklärt, doch Leon Kamper Rodrigues reagierte am schnellsten und verwandelte zum umjubelten 0:1-Auswärtssieg.