Relegation droht: Schlüsselspiele in Thalmassing, Ramspau & Prüfening Bezirksliga Süd, 28. Spieltag: Nagelproben für Regenstauf und Wenzenbach +++ Erster gegen Letzter in Töging +++ Fünf Teams könnten den Klassenerhalt eintüten von Florian Würthele · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser

Bloß nicht ausrutschen: Ramspau und Thalmassing brauchen unbedingt Punkte, um der Relegationszone zu entfliehen. – Foto: Dominik Adlhoch

Es herrscht weiter Hochspannung in der Bezirksliga Süd. Drei Spieltage vor Schluss sind noch keine Würfel gefallen. Eine erste Entscheidung dürfte es an diesem Sonntag geben – der Abstieg des SV Töging in die Kreisliga. Wobei der Ligaerhalt der Altmühltäler ja eh nur noch theoretischer Natur ist.



Neben dem Aufstiegs-Dreikampf zwischen Kareth, Wenzenbach und Regenstauf spitzt sich auch die Lage im Tabellenkeller Richtung Saisonende zu. Konkret kämpfen sechs Mannschaften um vier Plätze, die den direkten Klassenerhalt nach sich ziehen. Besonders im Fokus stehen dieses Mal zwei Schlüsselspiele zwischen direkten Konkurrenten. Gleich fünf Mannschaften könnten am Wochenende unter Umständen den Ligaerhalt feiern.

Spitzenreiter TSV Kareth (65) zeigte letzten Freitag wieder einmal Nehmerqualitäten. Gegen Viehhausen ließen sich die Lerch-Schützlinge von einem frühen Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen und gewannen ihr Heimspiel noch verdient 3:1. Damit bleiben die Lappersdorfer in der Pole Position um die Meisterschaft. Die Rechnung ist einfach: Gewinnt der TSV die letzten drei Saisonspiele, ist er Meister. Dann kann die Konkurrenz machen was sie will. Zunächst wartet eine absolute Pflichtaufgabe. Am Sonntag reist Kareth ins Altmühltal zum Tabellenletzten SV Töging (11). Der hat seit Monaten kein Spiel mehr gewonnen. Hält die Töginger Sieglos-Serie an, wird der direkte Wiederabstieg nach diesem Spieltag auch rechnerisch besiegelt sein. Alles andere als ein souveräner Kareth-Sieg käme einer faustdicken Überraschung gleich.



Deutlich härtere Brocken hat das Verfolger-Duo vor der Brust. Der SV Wenzenbach (63) bekommt es daheim mit dem Rangvierten SV Schwarzhofen (52) zu tun. Die Mannschaft von Trainer Adi Götz spielt eine richtig starke Saison und dürfte die Brandl-Truppe auf Herz und Nieren testen. In doppelter Hinsicht sind die Gäste auf Wiedergutmachung aus. Einmal für die herbe 1:6-Heimpleite aus dem Hinspiel. Zum Zweiten für die gestrige 0:4-Niederlage im Kreispokalfinale gegen Schwarzenfeld. „Wir werden versuchen, wieder alle Köpfe hochzubringen. Am Sonntag geht es weiter“, sagte Götz nach der Donnerstagspartie. Nichtsdestotrotz will Wenzenbach, das sich am Donnerstagabend erstmals zum Regensburger Kreispokalsieger krönte, diese Aufgabe erfolgreich lösen, um den Druck auf Kareth aufrechtzuerhalten.





Gefordert ist auch der Drittplatzierte TB/ASV Regenstauf (60). Die „Blitzer“ haben es eh nicht mehr in der eigenen Hand, müssen auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Deshalb soll und muss am Sonntag ein Auswärtsdreier beim FC Viehhausen (6., 43) her. Die Hausherren spielen zwar eine durchwachsene Rückserie (5/1/6), können an guten Tagen aber jeden in der Liga ins Stolpern bringen.



So weit zum Aufstiegsrennen. Der Blick in die untere Tabellenhälfte verrät: Bis zu fünf Nichtabstiegs-Feiern könnten an diesem 28. Spieltag steigen. Der VfB Bach und der SV Breitenbrunn, jeweils mit 36 Zählern bestückt, sind ohnehin so gut wie gerettet. Da dürfte beim besten Willen nichts mehr schiefgehen. Klar auf Kurs Richtung Klassenerhalt ist auch die SpVgg Hainsacker (9., 33), die seit sechs Spielen ungeschlagen ist und nun nach Bach reist.









Auch der frischgebackene Kreispokalsieger 1. FC Schwarzenfeld (10., 32) hat zuletzt richtig gut performt. Die Jungs von Coach Mathias Meßmann steuern einem Schlüsselspiel entgegen. Gewinnen sie ihr Auswärtsmatch beim FC Thalmassing (14., 25), könnte das bereits den sicheren Klassenerhalt bedeuten. Dann nämlich, wenn der BSC Regensburg (11., 32) das Kellerduell auswärts bei der SpVgg Ramspau (13., 28) für sich entscheidet. In diesem Falle hätte auch der BSC selbst den Klassenerhalt in der Tasche. Heißt im Umkehrschluss: Den Teams aus Ramspau und Thalmassing täte eine Niederlage unwahrscheinlich weh.



Zwei weitere „Kellerkinder“ kreuzen am frühen Sonntagnachmittag in Prüfening die Klingen. Der heimische FSV (15., 19) braucht noch Punkte, um besser abzuschneiden als der Tabellen-15. der Bezirksliga Nord und sich so in die Relegation zu retten. Mit dem FC Pielenhofen-Adlersberg (12., 29) reist eine Mannschaft mit ähnlicher Kragenweite an den Pflanzgarten. Die Warlimont-Elf rangiert nur hochdünn oberhalb der Relegationszone und will dementsprechend unbedingt gewinnen.





Der 28. Spieltag im Überblick:



Samstag





Morgen, 15:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn TV Parsberg TV Parsberg 15:00 PUSH





Sonntag









So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfB Bach VfB Bach SpVgg Hainsacker Hainsacker 15:00 PUSH



















