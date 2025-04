Relegation droht - "Endspiel" für Irchenrieth kontra Eslarn

"Jetzt gilt es. Nur ein Sieg gegen Irchenrieth zählt. Und diesen wollen wir auch holen. Wir haben alles selber in der Hand und wollen dies auch nutzen. Darauf arbeiten wir unter der Woche hin und dann geht es am Sonntag zum entscheidenden Spiel", sagt Gästetrainer Daniel Bäumler, der ebenfalls Optimismus verbreitet.

Nach bescheidenem Start ins neue Jahr hat der ASV eine mehr als beeindruckende Wandlung vollzogen, drei Siege gegen Spitzenteams in Folge beweisen, dass sich die Truppe des scheidenden Coaches Klaus Schinner aktuell in einer tollen Verfassung befindet. Dementsprechend ist man heiß auf den nächsten Meisterschaftsanwärter und würde diesen zu gerne ebenfalls "rupfen". Dass der Punktverlust gegen Irchenrieth schmerzte, ist klar. Weiteres Punktegut nun abzugeben, ist verboten, will man nicht vorentscheidend gegenüber Platz 1 in Rückstand geraten und auch noch Platz 2 gefährden. So ist der Auftrag klar, ein Dreier muss her beim "Favoritenschreck", der sicherlich ein dickes zu bohrendes Brett darstellt.

"Wahnsinn, was unsere Mannschaft um Tainer Schinner jede Woche auf den Platz bringt. Trotz einiger Ausfälle war der Sieg gegen Auerbach nicht unverdient, wir hatten zwar weniger Spielanteile, aber ein deutliches Chancenplus. Jetzt haben wir noch einen Gegner aus den Top 4 der Liga, nämlich den TSV Erbendorf, zu Gast. Dieser möchte mit Sicherheit noch ein Wort um den 2. Tabellenplatz mitreden. Nach unseren zuletzt gezeigten Leistungen sind wir nicht unbedingt Außenseiter in dieser Begegnung. Wir können befreit aufspielen und wollen auch dieses Derby für uns entscheiden. Wer von den verletzten Spielern wieder zum Kader gehört, entscheidet sich kurzfristig", so Stefan Reichl, Spartenleiter beim ASV.

"Am Sonntag in Haidennaab hängt viel auch von uns ab, ob wir bestehen können. Wenn wir so verteidigen, wie letzten Sonntag, dann wird’s in die Hose gehen. Aber andererseits haben wir auch viele Sachen gut gemacht zuletzt. Es wird auf jeden Fall eine gute Herausforderung für uns, die wir annehmen. Die Personallage bleibt angespannt", sagt der Coach der Steinwaldelf, Roland Lang.