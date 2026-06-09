Relegation der Frauen live: Aufstieg und Abstieg ab Spieltag 1

Fortuna Düsseldorf trifft auf Kray. – Foto: SSVg Velbert 02

In der Frauen-Relegation am Niederrhein steht noch eine Menge auf dem Spiel: So kämpfen Fortuna Düsseldorf und der FC Kray beispielsweise um den Aufstieg in die Niederrheinliga, der SC Hardt oder der Hemdener SV wollen dagegen den Abstieg in die Kreisliga verhindern. Spieltag 1 am Mittwoch, 10. Juni 2026:

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