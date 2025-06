Relegation der Bezirksliga 4 live: Uerdingen trifft auf Bockum

Relegation der Bezirksliga 4 live auf FuPa: Wegen Punktgleichheit sitzen der VfB Uerdingen, der TSV Krefeld-Bockum und Alemannia Pfalzdorf nach - und der Verlierer dieser Dreierrunde muss in die Abstiegs-Relegation gegen Ratingen 04/19 II. Am Mittwochabend legen der VfB Uerdingen und der TSV Krefeld-Bockum, der das direkte Duell erst am Sonntag mit 6:3 gewann los.