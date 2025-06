Relegation der Bezirksliga 4 live: Uerdingen rettet spät ein 2:2

Relegation steht drauf, Relegation war drin! Der TSV Krefeld-Bockum führte in Uerdingen durch Doppelpacker Christian Tönnißen nach 54. Minuten mit 2:0, doch die Hausherren erzielten durch Luka Peric nach einer Stunde den Anschlusstreffer. Die Mannschaft von Stefan G. Rex hatte zunächst Pech, weil das 2:2 einkassiert wurde, dann schlug aber die Stunde von Leon Lindmüller: Der Verteidiger traf in der gesamten Saison nicht, schoss dann aber den so wichtigen Ausgleich tief in der Nachspielzeit (96.).

Beide Teams treffen noch auf Alemannia Pfalzdorf, die Ausgangslage ist also offen.

VfB Uerdingen – TSV Krefeld-Bockum 2:2

VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Leon Lindmüller, Luka Peric, Aboubacar Bountou Bangoura (85. Lars Lindmüller), Dogukan Bayrak, Irfan Yildiz (76. Elias Belaarbi), Mohamed Magassouba, Timm Bernd Goos (81. Gürhan Ger), Ibrahim Bozkurt (58. Aykut Tufan), Denis Shabani (68. Dimitris Almasidis) - Trainer: Stefan G. Rex

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Maurice Kreutz (71. Malik Binbay), Jan-Christopher Hauke, Timo Welky, Janik Ott, Hun Brandon Danh Do, Christian Tönnißen, Milos Jesic (82. Amadou Bassirou Fofana Ba), Lukas Gwosdz (81. Viron Anagnostou), Marlon Depenbrock (72. Wale Afees Arogundade), Christian Breuer (64. Hendrik Holtz) - Trainer: Tino Reucher

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 321

Tore: 0:1 Christian Tönnißen (11.), 0:2 Christian Tönnißen (54.), 1:2 Luka Peric (60.), 2:2 Leon Lindmüller (90.+6)