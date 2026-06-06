Relegation: Buchenau will Oberwalgern erobern und aufsteigen

Für Fabian Freund (links, hier gegen Weidenhausens Asmir Ibrovic) und den FSV Buchenau geht es in Oberwalgern um den Kreisoberliga-Aufstieg. © Jens Schmidt

Fronhausen-Oberwalgern. Spiel drei der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga Nord steht am Sonntag um 15 Uhr in Oberwalgern auf dem Programm. Klar ist: Der Sieger zwischen den beiden A-Liga-Vizemeistern aus den Fußballkreisen Marburg (FC Oberwalgern) und Biedenkopf (FSV Buchenau) steigt auf und ersetzt den VfL Weidenhausen, der nach der zweiten 1:2-Niederlage am Mittwoch den Klassenerhalt verpasst hat. Doch wie geht es weiter, wenn sich der FC und der FSV unentschieden trennen?