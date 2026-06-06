 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

Relegation: Buchenau will Oberwalgern erobern und aufsteigen

Teaser RELEGATION KOL NORD: +++ Relegation zur Fußball-Kreisoberliga Nord: Weidenhausen ist abgestiegen, der FSV Buchenau kämpft in Oberwalgern um den Aufstieg. Aber wie geht es eigentlich bei einem Remis weiter? +++

von Redaktion · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser
Für Fabian Freund (links, hier gegen Weidenhausens Asmir Ibrovic) und den FSV Buchenau geht es in Oberwalgern um den Kreisoberliga-Aufstieg. © Jens Schmidt
Für Fabian Freund (links, hier gegen Weidenhausens Asmir Ibrovic) und den FSV Buchenau geht es in Oberwalgern um den Kreisoberliga-Aufstieg. © Jens Schmidt

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Oberwalgern

Fronhausen-Oberwalgern. Spiel drei der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga Nord steht am Sonntag um 15 Uhr in Oberwalgern auf dem Programm. Klar ist: Der Sieger zwischen den beiden A-Liga-Vizemeistern aus den Fußballkreisen Marburg (FC Oberwalgern) und Biedenkopf (FSV Buchenau) steigt auf und ersetzt den VfL Weidenhausen, der nach der zweiten 1:2-Niederlage am Mittwoch den Klassenerhalt verpasst hat. Doch wie geht es weiter, wenn sich der FC und der FSV unentschieden trennen?

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.