 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation: Broekhuysen vor RWE II, OSV Meerbusch rettet sich spät

In der Relegation zur Landesliga gewinnt Sportfreunde Broekhuysen klar gegen SC Germania Reusrath, während OSV Meerbusch spät gegen MSV Düsseldorf ausgleicht.

von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
SF Broekhuysen gewinnen hoch.
SF Broekhuysen gewinnen hoch. – Foto: Pascal Derks

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Landesliga 1
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In der Relegation zur Landesliga bleiben beide Gruppen vor dem letzten Spieltag spannend. Sportfreunde Broekhuysen hat sich mit einem 5:0 gegen SC Germania Reusrath sogar an die Spitze der Parallelgruppe gesetzt und das Endspiel gegen Rot-Weiss Essen II erzwungen. In der anderen Gruppe verhinderte OSV Meerbusch gegen MSV Düsseldorf in der Nachspielzeit das Aus. Der MSV muss nun zuschauen und bangen, wenn Meerbusch am Mittwoch beim Duisburger FV 08 antritt.

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Relegation zur Landesliga - Spieltag 1 mit Heimspielen des MSV Düsseldorf und SC Germania Reusrath

Gruppe 1

  • Gruppe 1: MSV Düsseldorf (Gruppe 1), OSV Meerbusch (Gruppe 3), Duisburger FV (Gruppe 5)

Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
19:30live

Heute, 15:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
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Abpfiff
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OSV Meerbusch hat den Knockout in der Relegation zur Landesliga spät verhindert. Gegen MSV Düsseldorf geriet der OSV nach dem Treffer von Wiren Bhaskar mit 0:1 in Rückstand (56.). Danach nahm die Partie eine wilde Wendung: Bhaskar sah wegen Handspiels Rot (74.), doch Marc Rommel scheiterte anschließend gleich zweimal per Handelfmeter an Shunsuke Takahashi (78./79.). Meerbusch blieb dennoch im Spiel und bekam in der Nachspielzeit die nächste Chance vom Punkt. Diesmal übernahm Frederic Klausner die Verantwortung und traf per Handelfmeter zum 1:1-Endstand (90.+6). Damit hat der OSV am Mittwoch beim Duisburger FV 08 sein Endspiel, während MSV Düsseldorf nur zuschauen kann.

>>> Liveticker / FuPa.tv / Livestream OSV Meerbusch - MSV Düsseldorf

>>> Zur Relegation um den Landesliga-Aufstieg

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Gruppe 2

  • Gruppe 2: SC Germania Reusrath (Gruppe 2), Sportfreunde Broekhuysen (Gruppe 4), Rot-Weiss Essen II (Gruppe 6)

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
0
3
+Video

Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:30live

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
5
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Abpfiff
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Sportfreunde Broekhuysen hat in der Relegation zur Landesliga ein klares Zeichen gesetzt. Gegen SC Germania Reusrath brachte Leon Peun die Gastgeber vor 250 Zuschauern mit 1:0 in Führung (35.), ehe Nick Maurice Ernst nach der Pause zur prägenden Figur wurde. Ernst erhöhte zunächst auf 2:0 (47.) und sorgte mit zwei weiteren Treffern binnen vier Minuten für die Entscheidung (71./75.). Kurz zuvor hatte Nils Kaufmann wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen (62.). Nils Lachmann setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt (77.). Damit ist Broekhuysen vor dem direkten Duell mit Rot-Weiss Essen II sogar Tabellenführer. Reusrath ist raus.

>>> Liveticker / FuPa.tv / Livestream SF Broekhuysen - Germania Reusrath

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Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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