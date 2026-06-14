Relegation: Broekhuysen vor RWE II, OSV Meerbusch rettet sich spät

SF Broekhuysen gewinnen hoch. – Foto: Pascal Derks

In der Relegation zur Landesliga bleiben beide Gruppen vor dem letzten Spieltag spannend. Sportfreunde Broekhuysen hat sich mit einem 5:0 gegen SC Germania Reusrath sogar an die Spitze der Parallelgruppe gesetzt und das Endspiel gegen Rot-Weiss Essen II erzwungen. In der anderen Gruppe verhinderte OSV Meerbusch gegen MSV Düsseldorf in der Nachspielzeit das Aus. Der MSV muss nun zuschauen und bangen, wenn Meerbusch am Mittwoch beim Duisburger FV 08 antritt.

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