Relegation Bezirk Rems/Murr/Hall: Tüngental steigt nach Elferdrama auf

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Vier Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 19 Uhr beim TSV Schwaikheim. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Vertreter Kreisliga A4 am Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr beim TSV Ilshofen gegenüber. Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Der SV Steinbach hat sich im Relegationsspiel in Schwaikheim mit 3:1 gegen den TV Weiler/Rems durchgesetzt und damit die nächste Runde erreicht. Für den TV Weiler/Rems ist die Relegationsrunde hingegen beendet. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung gingen die Steinbacher in der 26. Minute in Führung. Kevin Holstein brachte den SV Steinbach mit 1:0 in Front. Mit diesem Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der TV Weiler/Rems zurück ins Spiel. Josua Maria Cemerin erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Antwort des SV Steinbach folgte jedoch nur wenige Minuten später. Talha Ünal verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Ronan Seitz sorgte in der 81. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.
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Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 15 Uhr beim TSV Leutenbach festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale
Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Bezirksliga. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr bei der TSG Backnang festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst sollten die Vertreter aus der Kreisliga B1 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander spielen. Dieses Spiel entfällt aber.
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Es trifft in der 2. Runde der Vertreter aus der Kreisliga B1 auf den Vertreter der Kreisliga B3. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 17 Uhr beim TSV Neustadt festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale
Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Breuningsweiler festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim VfR Murrhardt. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale
Der Sieger aus der 1. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 11 Uhr beim FSV Weiler zum Stein festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Kreisliga B6 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr in Schwäbisch Hall. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Im entscheidenden Spiel um einen Platz in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall hatte am Ende der SV Tüngental die Nase vorne. Der Vizemeister der Kreisliga B6 ging nach 34 Minuten durch David Pfefferle in Fürhung. Noch sechs Minuten später glich Unterrot durch Vasile Alexandru zum 1:1-Pausenstand aus. Nur 180 Sekunden nach dem Seitenwechsel jubelte der SVT erneut: Timo Ruff sorgte für die erneute Führung. Der Treffer von Jannik Lamberg (88.) zum Tüngentaler 3:1 sah nach der Entscheidung aus, doch Unterrot glich sensationell aus: Maxi Stowasser (90.) und Daniel Bengart (90.+3.) trafen für die Spvgg. Die anschließende Verlängerung blieb ohne Treffer, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fiel. Vom Punkt setzte sich Tüngental durch und bejubelt den Aufstieg.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A4 und aus der Kreisliga B7 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 19 Uhr in Hengstfeld/Wallhausen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A4 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Frauen-Bezirksliga gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.
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