Relegation Bezirk Rems/Murr/Hall: TSV Blaufelden feiert den Aufstieg

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 19 Uhr beim TSV Schwaikheim. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Vertreter Kreisliga A4 am Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr beim TSV Ilshofen gegenüber. Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Der SV Steinbach hat sich im Relegationsspiel in Schwaikheim mit 3:1 gegen den TV Weiler/Rems durchgesetzt und damit die nächste Runde erreicht. Für den TV Weiler/Rems ist die Relegationsrunde hingegen beendet. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung gingen die Steinbacher in der 26. Minute in Führung. Kevin Holstein brachte den SV Steinbach mit 1:0 in Front. Mit diesem Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der TV Weiler/Rems zurück ins Spiel. Josua Maria Cemerin erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Antwort des SV Steinbach folgte jedoch nur wenige Minuten später. Talha Ünal verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Ronan Seitz sorgte in der 81. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. ---

Der SC Steinbach-Comburg jubelt im Relegationsspiel gegen den FC Matzenbach nach 120 umkämpften Minuten mit 3:1. Dabei ging bejubelte Matzenbach die Führung durch Sergiu-Dan Barboni (33.), welche allerdings nur 120 Sekunden Bestand hatte. Karim Abu Dia (35.) glich für den SC aus. Nach dem Seitenwechsel blieb es bei einem engen Duell auf Augenhöhe, sodass die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel. Zunächst traf Dario Patané (101.), anschließend Silas Rempp (105.) für Steinbach-Comburg. Matzenbach stemmte sich gegen das drohende Aus, doch der Anschluss gelang nicht mehr.

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2. Runde

Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 15 Uhr beim TSV Leutenbach festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.