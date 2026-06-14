Relegation Bezirk Rems/Murr/Hall: SV Spiegelberg kommt weiter

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim VfR Murrhardt. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Der SV Spiegelberg hat sich im Relegationsspiel beim VfR Murrhardt vor 275 Zuschauern deutlich mit 6:2 gegen die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II durchgesetzt. Damit erreicht Spiegelberg die nächste Runde, während für Kleinaspach/Allmersbach II die Relegation beendet ist.

Spiegelberg erwischte den besseren Start und ging in der 22. Minute durch Jannick Maurer mit 1:0 in Führung. Nur neun Minuten später baute Lukas Köhler den Vorsprung auf 2:0 aus. Kurz vor der Pause sorgte erneut Jannick Maurer für das 3:0 in der 44. Minute. Die Gäste meldeten sich jedoch noch vor dem Halbzeitpfiff zurück. Robin Corsico verwandelte in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 1:3-Anschluss.

Nach dem Seitenwechsel stellte Spiegelberg schnell die Weichen auf Sieg. Jannick Maurer erzielte in der 51. Minute seinen dritten Treffer des Tages und erhöhte auf 4:1. In der 64. Minute traf Dmytro Batrak zum 5:1. Kleinaspach/Allmersbach II antwortete zwar postwendend durch Steven Schöffler, der in der 65. Minute auf 2:5 verkürzte, doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd hielt nicht lange an. Bereits in der 69. Minute stellte Patrick Uebele mit dem Treffer zum 6:2 den Endstand her.

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