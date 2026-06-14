 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation Bezirk Rems/Murr/Hall: SV Spiegelberg kommt weiter

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

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BL Rems/Murr/Hall
KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall
KL A4 Rems/Murr/Hall

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall.

    • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
    • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
    • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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    Das ist die Relegation

    In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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    Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

    Relegation zur Bezirksliga

    Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Vier Spiele stehen dabei an.


    1. Runde

    Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 19 Uhr beim TSV Schwaikheim. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Vertreter Kreisliga A4 am Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr beim TSV Ilshofen gegenüber. Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

    Di., 09.06.2026, 19:00 Uhr
    TV Weiler/Rems
    TV Weiler/RemsWeiler/Rems
    SV Steinbach
    SV SteinbachSV Steinbach
    1
    3

    Der SV Steinbach hat sich im Relegationsspiel in Schwaikheim mit 3:1 gegen den TV Weiler/Rems durchgesetzt und damit die nächste Runde erreicht. Für den TV Weiler/Rems ist die Relegationsrunde hingegen beendet. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung gingen die Steinbacher in der 26. Minute in Führung. Kevin Holstein brachte den SV Steinbach mit 1:0 in Front. Mit diesem Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

    Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der TV Weiler/Rems zurück ins Spiel. Josua Maria Cemerin erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Antwort des SV Steinbach folgte jedoch nur wenige Minuten später. Talha Ünal verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Ronan Seitz sorgte in der 81. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.

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    Mi., 10.06.2026, 19:00 Uhr
    SC Steinbach-Comburg
    SC Steinbach-ComburgSC Stei.-Co.
    FC Matzenbach
    FC MatzenbachFC Matzenba.
    3
    n.V.
    1
    Abpfiff

    Der SC Steinbach-Comburg jubelt im Relegationsspiel gegen den FC Matzenbach nach 120 umkämpften Minuten mit 3:1. Dabei ging bejubelte Matzenbach die Führung durch Sergiu-Dan Barboni (33.), welche allerdings nur 120 Sekunden Bestand hatte. Karim Abu Dia (35.) glich für den SC aus. Nach dem Seitenwechsel blieb es bei einem engen Duell auf Augenhöhe, sodass die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel. Zunächst traf Dario Patané (101.), anschließend Silas Rempp (105.) für Steinbach-Comburg. Matzenbach stemmte sich gegen das drohende Aus, doch der Anschluss gelang nicht mehr.

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    2. Runde

    Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 15 Uhr beim TSV Leutenbach festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

    Gestern, 15:00 Uhr
    SV Steinbach
    SV SteinbachSV Steinbach
    SC Steinbach-Comburg
    SC Steinbach-ComburgSC Stei.-Co.
    5
    n.E.
    3

    Wie bereits unter der Woche ging es für den SC Steinbach-Comburg über die volle Distanz. Nach einem torlosen ersten Durchgang trafen ersf Benjamin Bühler (50.) für den A3-Vertreter und eine Viertelstunde Talha Ünal (66.) für den SV Steinbach zum Ausgleich. In der Verlängerung blieb es bei einem umkämpften Spiel, den Sieger gab es allerdings erst im Elfmeterschießen. Dort zog der SC Steinbach den Kürzeren, der SV Steinbach zieht ins finale Duell ein.

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    Finale

    Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Bezirksliga. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr bei der TSG Backnang festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.

    So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
    TSV Michelfeld 1954
    TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
    SV Steinbach
    SV SteinbachSV Steinbach
    15:00

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    Relegation zur Kreisliga A1

    Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.

    1. Runde

    Zunächst sollten die Vertreter aus der Kreisliga B1 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander spielen. Dieses Spiel entfällt aber.


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    2. Runde

    Es trifft in der 2. Runde der Vertreter aus der Kreisliga B1 auf den Vertreter der Kreisliga B3. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 17 Uhr beim TSV Neustadt festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

    Heute, 16:30 Uhr
    SV Hegnach
    SV HegnachSV Hegnach
    SG Weinstadt
    SG WeinstadtSG Weinstadt II
    16:30

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    Finale

    Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Breuningsweiler festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

    Sa., 20.06.2026, 18:30 Uhr
    Anagennisis Schorndorf
    Anagennisis SchorndorfPOES Anagen.
    Sieger 2. Runde
    18:30

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    Relegation zur Kreisliga A2

    Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.

    1. Runde

    Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim VfR Murrhardt. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

    Heute, 11:00 Uhr
    SV Spiegelberg
    SV SpiegelbergSpiegelberg
    Spvgg Kleinaspach/Allmersbach
    Spvgg Kleinaspach/AllmersbachKleinaspach II
    6
    2
    Abpfiff

    Der SV Spiegelberg hat sich im Relegationsspiel beim VfR Murrhardt vor 275 Zuschauern deutlich mit 6:2 gegen die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II durchgesetzt. Damit erreicht Spiegelberg die nächste Runde, während für Kleinaspach/Allmersbach II die Relegation beendet ist.

    Spiegelberg erwischte den besseren Start und ging in der 22. Minute durch Jannick Maurer mit 1:0 in Führung. Nur neun Minuten später baute Lukas Köhler den Vorsprung auf 2:0 aus. Kurz vor der Pause sorgte erneut Jannick Maurer für das 3:0 in der 44. Minute. Die Gäste meldeten sich jedoch noch vor dem Halbzeitpfiff zurück. Robin Corsico verwandelte in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 1:3-Anschluss.

    Nach dem Seitenwechsel stellte Spiegelberg schnell die Weichen auf Sieg. Jannick Maurer erzielte in der 51. Minute seinen dritten Treffer des Tages und erhöhte auf 4:1. In der 64. Minute traf Dmytro Batrak zum 5:1. Kleinaspach/Allmersbach II antwortete zwar postwendend durch Steven Schöffler, der in der 65. Minute auf 2:5 verkürzte, doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd hielt nicht lange an. Bereits in der 69. Minute stellte Patrick Uebele mit dem Treffer zum 6:2 den Endstand her.

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    Finale

    Der Sieger aus der 1. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 11 Uhr beim FSV Weiler zum Stein festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

    So., 21.06.2026, 11:00 Uhr
    SGM Erbstetten/TSG Backnang II
    SGM Erbstetten/TSG Backnang IISGM Erbstetten/TSG Backnang II
    SV Spiegelberg
    SV SpiegelbergSpiegelberg
    11:00

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    Relegation zur Kreisliga A3

    Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

    Finale

    Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Kreisliga B6 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr in Schwäbisch Hall. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

    Fr., 12.06.2026, 18:00 Uhr
    Spvgg Unterrot
    Spvgg UnterrotUnterrot
    SV Tüngental
    SV TüngentalSV Tüngental
    5
    n.E.
    7

    Im entscheidenden Spiel um einen Platz in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall hatte am Ende der SV Tüngental die Nase vorne. Der Vizemeister der Kreisliga B6 ging nach 34 Minuten durch David Pfefferle in Fürhung. Noch sechs Minuten später glich Unterrot durch Vasile Alexandru zum 1:1-Pausenstand aus.

    Nur 180 Sekunden nach dem Seitenwechsel jubelte der SVT erneut: Timo Ruff sorgte für die erneute Führung. Der Treffer von Jannik Lamberg (88.) zum Tüngentaler 3:1 sah nach der Entscheidung aus, doch Unterrot glich sensationell aus: Maxi Stowasser (90.) und Daniel Bengart (90.+3.) trafen für die Spvgg. Die anschließende Verlängerung blieb ohne Treffer, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fiel. Vom Punkt setzte sich Tüngental durch und bejubelt den Aufstieg.

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    Relegation zur Kreisliga A4

    Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

    Finale

    Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A4 und aus der Kreisliga B7 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 19 Uhr in Hengstfeld/Wallhausen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A4 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

    Gestern, 19:00 Uhr
    SpVgg Hengstfeld-Wallhausen
    SpVgg Hengstfeld-WallhausenHengst./Wal.
    TSV Blaufelden
    TSV BlaufeldenBlaufelden
    2
    3
    Abpfiff

    Der TSV Blaufelden hat das entscheidende Relegationsspiel mit 3:2 gegen die SpVgg Hengstfeld-Wallhausen gewonnen und damit den Aufstieg aus der Kreisliga A4 geschafft. Für Hengstfeld-Wallhausen bedeutet die Niederlage dagegen den Abstieg.

    Blaufelden erwischte einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 2. Minute brachte Leon Heger seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Führung wurde im weiteren Verlauf ausgebaut, als Blaufelden in der 36. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TSV zunächst auf Kurs. Leon Heger erzielte in der 60. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und erhöhte auf 3:0.

    Die SpVgg Hengstfeld-Wallhausen gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Daniel Walch verkürzte ebenfalls in der 60. Minute auf 1:3. In der Schlussphase machte Tobias Böhm die Begegnung mit seinem Treffer in der 76. Minute zum 2:3 noch einmal spannend. Zu mehr reichte es für Hengstfeld-Wallhausen jedoch nicht. Blaufelden brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte nach dem Schlusspfiff den Aufstieg feiern.

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    Relegation zur Frauen-Bezirksliga

    Es wird um einen Platz in der in der Frauen-Bezirksliga gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt. Die Partie ist aber abgesagt. Bezirksspielleiter Ralph Rolli teilt dazu gegenüber FuPa mit: "Die SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang hat für die nächste Spielzeit keine Mannschaft in der Bezirksliga gemeldet. Dadurch steht die SGM als erster Absteiger fest, wie die SGM Tiefenbach auch, die Spvgg Rommelshausen ist gerettett. Das Relegationsspiel fällt aus, der Erste und Zweite der Kreisliga steigen auf, damit die Sollgröße von Zehn erreicht wird."

    Finale

    Heute, 11:00 Uhr
    TSV Sulzdorf
    TSV SulzdorfTSV Sulzdorf
    Spvgg Rommelshausen
    Spvgg RommelshausenRommelshaus.
    Abgesagt

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