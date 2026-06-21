Relegation Bezirk Rems/Murr/Hall: Erbstetten/Backnang siegt 8:0

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Vier Spiele stehen dabei an.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 19 Uhr beim TSV Schwaikheim. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Vertreter Kreisliga A4 am Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr beim TSV Ilshofen gegenüber. Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Der SV Steinbach hat sich im Relegationsspiel in Schwaikheim mit 3:1 gegen den TV Weiler/Rems durchgesetzt und damit die nächste Runde erreicht. Für den TV Weiler/Rems ist die Relegationsrunde hingegen beendet. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung gingen die Steinbacher in der 26. Minute in Führung. Kevin Holstein brachte den SV Steinbach mit 1:0 in Front. Mit diesem Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der TV Weiler/Rems zurück ins Spiel. Josua Maria Cemerin erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Antwort des SV Steinbach folgte jedoch nur wenige Minuten später. Talha Ünal verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Ronan Seitz sorgte in der 81. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. --- Der SC Steinbach-Comburg jubelt im Relegationsspiel gegen den FC Matzenbach nach 120 umkämpften Minuten mit 3:1. Dabei ging bejubelte Matzenbach die Führung durch Sergiu-Dan Barboni (33.), welche allerdings nur 120 Sekunden Bestand hatte. Karim Abu Dia (35.) glich für den SC aus. Nach dem Seitenwechsel blieb es bei einem engen Duell auf Augenhöhe, sodass die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel. Zunächst traf Dario Patané (101.), anschließend Silas Rempp (105.) für Steinbach-Comburg. Matzenbach stemmte sich gegen das drohende Aus, doch der Anschluss gelang nicht mehr. Der SC Steinbach-Comburg jubelt im Relegationsspiel gegen den FC Matzenbach nach 120 umkämpften Minuten mit 3:1. Dabei ging bejubelte Matzenbach die Führung durch Sergiu-Dan Barboni (33.), welche allerdings nur 120 Sekunden Bestand hatte. Karim Abu Dia (35.) glich für den SC aus. Nach dem Seitenwechsel blieb es bei einem engen Duell auf Augenhöhe, sodass die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel. Zunächst traf Dario Patané (101.), anschließend Silas Rempp (105.) für Steinbach-Comburg. Matzenbach stemmte sich gegen das drohende Aus, doch der Anschluss gelang nicht mehr. --- 2. Runde Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 15 Uhr beim TSV Leutenbach festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet. Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr SV Steinbach SV Steinbach SC Steinbach-Comburg SC Stei.-Co. 5 n.E. 3 Wie bereits unter der Woche ging es für den SC Steinbach-Comburg über die volle Distanz. Nach einem torlosen ersten Durchgang trafen ersf Benjamin Bühler (50.) für den A3-Vertreter und eine Viertelstunde Talha Ünal (66.) für den SV Steinbach zum Ausgleich. In der Verlängerung blieb es bei einem umkämpften Spiel, den Sieger gab es allerdings erst im Elfmeterschießen. Dort zog der SC Steinbach den Kürzeren, der SV Steinbach zieht ins finale Duell ein. ---

Finale Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Bezirksliga. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 17 Uhr bei der TSG Backnang festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A. Heute, 17:00 Uhr TSV Michelfeld 1954 TSV Michelf. SV Steinbach SV Steinbach 17:00 live PUSH

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Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Runde Zunächst sollten die Vertreter aus der Kreisliga B1 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander spielen. Dieses Spiel entfällt aber.

--- 2. Runde Es trifft in der 2. Runde der Vertreter aus der Kreisliga B1 auf den Vertreter der Kreisliga B3. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 16.30 Uhr beim TSV Neustadt festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet. So., 14.06.2026, 16:30 Uhr SV Hegnach SV Hegnach SG Weinstadt SG Weinstadt II 0 1 Die SG Weinstadt II hat das Relegationsspiel beim TSV Neustadt mit 1:0 gegen den SV Hegnach gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den SV Hegnach ist die Relegation dagegen beendet. In einer lange Zeit ausgeglichenen und umkämpften Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Als sich die Zuschauer bereits auf zusätzliche 30 Minuten einstellten, schlug die SG Weinstadt II kurz vor Schluss doch noch zu. Connor Schwab erzielte in der 87. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 und sorgte damit für großen Jubel bei seiner Mannschaft. In den verbleibenden Minuten verteidigte Weinstadt den knappen Vorsprung erfolgreich und ließ keinen Ausgleich mehr zu. --- Finale Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Breuningsweiler festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Die SG Weinstadt II erwischte den besseren Start und ging bereits in der 7. Minute durch Marius Jäger mit 1:0 in Führung. Die Antwort von Anagennisis Schorndorf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Theodoros Tsilimantos glich in der 11. Minute zum 1:1 aus. Nur zwei Minuten später drehte Nenad Laski die Partie mit dem Treffer zum 2:1. Kurz vor der Halbzeit verschaffte sich Schorndorf ein weiteres Polster. Mohammed Nonda Sylla erzielte in der 44. Minute das 3:1.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Weinstadt zurück. Fabian Decaro verkürzte in der 53. Minute per Foulelfmeter auf 2:3. Als Maximilian Hoffmann in der 66. Minute sogar das 3:3 erzielte, war die Begegnung wieder völlig offen. Doch Schorndorf fand die passende Antwort. Theofanis Samourakis brachte seine Mannschaft in der 73. Minute erneut in Führung. In der 80. Minute erhöhte Theodoros Tsilimantos mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 5:3 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Marius Kalafatis in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 6:3-Endstand.

Mit dem Erfolg sichert sich Anagennisis Schorndorf den Verbleib in der Kreisliga A1. Die SG Weinstadt II verpasst dagegen den Aufstieg.

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Relegation zur Kreisliga A2



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt. 1. Runde Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 11 Uhr beim VfR Murrhardt. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet. So., 14.06.2026, 11:00 Uhr SV Spiegelberg Spiegelberg Spvgg Kleinaspach/Allmersbach Kleinaspach II 6 2 Abpfiff Der SV Spiegelberg hat sich im Relegationsspiel beim VfR Murrhardt vor 275 Zuschauern deutlich mit 6:2 gegen die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II durchgesetzt. Damit erreicht Spiegelberg die nächste Runde, während für Kleinaspach/Allmersbach II die Relegation beendet ist. Spiegelberg erwischte den besseren Start und ging in der 22. Minute durch Jannick Maurer mit 1:0 in Führung. Nur neun Minuten später baute Lukas Köhler den Vorsprung auf 2:0 aus. Kurz vor der Pause sorgte erneut Jannick Maurer für das 3:0 in der 44. Minute. Die Gäste meldeten sich jedoch noch vor dem Halbzeitpfiff zurück. Robin Corsico verwandelte in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 1:3-Anschluss. Nach dem Seitenwechsel stellte Spiegelberg schnell die Weichen auf Sieg. Jannick Maurer erzielte in der 51. Minute seinen dritten Treffer des Tages und erhöhte auf 4:1. In der 64. Minute traf Dmytro Batrak zum 5:1. Kleinaspach/Allmersbach II antwortete zwar postwendend durch Steven Schöffler, der in der 65. Minute auf 2:5 verkürzte, doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd hielt nicht lange an. Bereits in der 69. Minute stellte Patrick Uebele mit dem Treffer zum 6:2 den Endstand her. --- Finale Der Sieger aus der 1. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 11 Uhr beim FSV Weiler zum Stein festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.