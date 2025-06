Relegation Bezirk Rems/Murr/Hall: Die letzten Spiele stehen an

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.

Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

__________________

Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

__________________

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Relegation zur Bezirksliga



Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Vier Spiele stehen dabei an. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

Der Vizemeister der Kreisliga A3 jubelt am Ende. Der TSV Michelfeld ging durch Robin Wagner (33.) in Führung, musste aber vor der Pause durch Kaan Denizli (44.) den Ausgleich hinnehmen. Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Jerome Loßner für die erneute Führung der Michelfelder. Zur Stundenmarke gelang dem VfR/ESV durch Berkant Kirmizier der wiederholte Ausgleich. Durch Michelfeld ging nur zwei Minuten später durch Jonas Amann (Elfmeter) ein drittes Mal in Führung und dieses Mal hielt die Führung. Loßner erzielte gar nach 71 Minute den Treffer zum 4:2-Endstand. --- Sa., 14.06.2025, 18:00 Uhr VfR Murrhardt VfR Murrh. TSV Michelfeld 1954 TSV Michelf. 3 n.V. 5 Abpfiff In einem mitreißenden Relegationsduell hat sich der TSV Michelfeld 1954 in der Verlängerung mit 5:3 gegen den VfR Murrhardt durchgesetzt und steht damit im finalen Relegationsspiel. Dabei sah Murrhardt lange wie der sichere Sieger aus – und musste sich am Ende doch geschlagen geben. Der VfR erwischte den perfekten Start: Salomon Mayer brachte den VfR Murrhardt in der 16. Minute mit 1:0 in Führung, sechs Minuten später erhöhte Muharrem Voci auf 2:0. Doch das Spiel kippte noch vor der Pause, als Benjamin Döz in der 45. Minute mit Rot vom Platz musste – ein folgenschwerer Platzverweis. Der TSV Michelfeld nutzte die Überzahl nach dem Seitenwechsel. Noah Kerscher verkürzte in der 35. Minute auf 2:1, Justin Görmann glich in der 58. Minute zum 2:2 aus. In der Verlängerung spielte dann nur noch Michelfeld: Lukas Amann drehte das Spiel in der 101. Minute, ehe Elias Beck mit einem Doppelpack (112., 116.) die Entscheidung herbeiführte. Labinot Gashi gelang in der 120. Minute nur noch Ergebniskosmetik zum 3:5. Trotz großem Kampf des VfR Murrhardt war der Kräfteverschleiß in Unterzahl am Ende zu groß. Der TSV Michelfeld hingegen belohnte sich für eine beeindruckende Aufholjagd und greift nun im entscheidenden Spiel an. --- Finale: So., 22.06.2025, 15:00 Uhr FC Matzenbach FC Matzenba. TSV Michelfeld 1954 TSV Michelf. 15:00 PUSH beim TSV Ilshofen

__________________

Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall gespielt. In der 1. Runde spielen:

Do., 12.06.2025, 19:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt II VfR Birkmannsweiler Birkmannswe. II 7 1 Bei der SKG Erbstetten setzte sich die SG Weinstadt II am Ende klar durch. Dem VfR Birkmannsweiler II gelang lediglich der zwischenzeitlich Treffer zum 5:1 durch Janne Krauter (51.). Bereits zur Pause führ Weinstadt durch Treffer von Prince Luaka Kumbu (15., 21.), Pascalis Ioannidis (39.) und Lucas Stowasser (45.) mit 4:0. Nach dem Seitenwechsel waren Marius Jäger (48.) und erneute Kumbu (53.) und Ioannidis (55.) erfolgreich. Nun geht es für Weinstadt gegen den Vizemeister der Kreisliga B1.

---

Mit einem eindrucksvollen 5:0-Sieg in Korb gegen die SG Weinstadt II hat der 1. FC Hohenacker ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und das Ticket für das Relegationsfinale gelöst. Kurz vor der Pause nahm das Spiel richtig Fahrt auf: Nick Polzin traf in der 44. Minute zur Führung, Harun Velic legte nur eine Minute später das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel dominierte Hohenacker das Geschehen klar. Erneut Nick Polzin (49.) sowie Harun Velic (51.) und abermals Polzin (52.) entschieden das Spiel innerhalb von nur acht Minuten endgültig. --- Finale: Morgen, 18:30 Uhr Spvgg Rommelshausen Rommelshaus. 1. FC Hohenacker Hohenacker 18:30 PUSH beim TSV Rudersberg

__________________

Relegation zur Kreisliga A2



Ein Platz in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig. In der 1. Runde gibt es diese Paarung:

Die SKG Erbstetten hat sich mit einem 4:2-Erfolg im Etzwiesenstadion in Backnang gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach III das Weiterkommen in der Relegation gesichert. Martino Maretti brachte Erbstetten in der 17. Minute mit 1:0 in Führung, doch Marcel Polaschek (22.) und Jannik Widmann (31.) drehten die Partie zunächst zugunsten der SGOS. Die Antwort der SKG ließ nicht lange auf sich warten: Rainer Manz glich in der 37. Minute zum 2:2 aus, bevor Erdonis Kryeziu mit dem Treffer zum 3:2 in der 42. Minute das Spiel erneut kippte. In der Schlussphase machte Nico Krause mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 89. Minute alles klar.

---

Finale:

So., 22.06.2025, 11:00 Uhr TSV Sechselberg TSV Sechselb SKG Erbstetten Erbstetten 11:00 live PUSH

beim TSV Althütte

__________________

Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.

Die Spvgg Unterrot hat das Relegationsspiel in Braunsbach gegen den SV Tüngental mit 3:1 für sich entschieden und sich damit den Aufstieg gesichert. Schon früh stellte Jona Brumm die Weichen auf Erfolg: In der 9. Minute traf er zur 1:0-Führung für Unterrot. In der 34. Minute war es Dreni Florian Grajcevci, der mit dem 1:1 den Ausgleich markierte und kurzzeitig für Hoffnung beim SVT sorgte. Doch die Freude währte nicht lange. Nur acht Minuten später schlug erneut Jona Brumm zu und brachte Unterrot mit seinem zweiten Treffer in der 42. Minute wieder in Führung. In der zweiten Halbzeit traf Willy Frey in der 80. Minute zum 3:1-Endstand. Tüngental fand darauf keine Antwort mehr. Damit gelingt der Spvgg Unterrot der Aufstieg.

__________________

Relegation zur Kreisliga A4

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall gespielt. Hier steht eine Begegnung auf dem Programm.