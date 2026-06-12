Relegation Bezirk Franken: SGM Krumme Ebene am Neckar II siegt

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B4 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Stein am Kocher. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Die SGM Krumme Ebene am Neckar II hat das Relegationsspiel beim TSV Stein am Kocher mit 3:2 nach Verlängerung gegen den SC Dahenfeld gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den SC Dahenfeld ist die Relegation dagegen beendet.

Zunächst sah alles nach einem Erfolg des SC Dahenfeld aus. In der 26. Minute brachte Robin Seidl seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Dahenfeld den Vorsprung in der 51. Minute auf 2:0 aus und schien damit auf einem guten Weg zum Weiterkommen.

Die SGM Krumme Ebene am Neckar II gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte sich zurück in die Partie. Jonas Hertel verkürzte in der 77. Minute auf 1:2 und hielt die Hoffnung seiner Mannschaft am Leben. Als die Nachspielzeit bereits weit fortgeschritten war und Dahenfeld dem Sieg ganz nahe schien, gelang der SGM doch noch der Ausgleich. In der neunten Minute der Nachspielzeit fiel das 2:2, wodurch die Begegnung in die Verlängerung ging.

Dort avancierte erneut Jonas Hertel zum entscheidenden Mann. In der 107. Minute erzielte er das 3:2 für die SGM Krumme Ebene am Neckar II und drehte die Partie endgültig zugunsten seiner Mannschaft. In den Schlussminuten wurde es noch einmal hektisch. Ihsan Aydin vom SC Dahenfeld sah in der 124. Minute die Rote Karte. Am Ausgang der Begegnung änderte dies jedoch nichts mehr.