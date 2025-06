Relegation Bezirk Franken: Neuenstein und MassenbachHausen im Finale

Mit einem furiosen Auftritt in der ersten Halbzeit hat sich der FSV Schwaigern II in Cleebronn den Einzug in die nächste Relegationsrunde gesichert. Nach einer torlosen halben Stunde eröffnete Stefan Waldenmaier in der 33. Minute den Torreigen. Luca Tommasi (42.), Lukas Schmid (44.) und Miguel Artero (45.) legten in schneller Folge nach und sorgten für eine komfortable 4:0-Pausenführung. Der Treffer von Tom Rehm in der 55. Minute zum 4:1 war für den TV Flein nur noch Ergebniskosmetik.

Mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg bei den Sportfreunden Neckarwestheim hat der SSV Auenstein das Ticket für die nächste Relegationsrunde gelöst. Die 220 Zuschauer in Heilbronn sahen ein intensives Duell. Schon in der 5. Minute gingen die Gastgeber durch Yuce Furkan Gönültas in Führung, der per Handelfmeter traf. Doch die Antwort von Auenstein ließ nicht lange auf sich warten: Bereits drei Minuten später glich Boban Zdjelar ebenfalls per Strafstoß aus.

Auenstein drehte die Partie in der 36. Minute endgültig, als Boban Zdjelar mit seinem zweiten Treffer des Spiels auf 2:1 stellte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Adrian Haradinaj in der 55. Minute mit dem 3:1 für eine vermeintlich beruhigende Führung. Neckarwestheim gab sich allerdings nicht auf und kam in der Nachspielzeit durch Daniel Szilvas (90.+1) nochmals heran. Doch die Zeit reichte nicht mehr für eine Wende, zumal Neckarwestheim in der Nachspielzeit zwei Rote Karten kassierte.