Relegation beginnt: Wer legt im Rennen um Gruppenliga vor?

Südhessen. Gustav Wolf hat bereits Urlaub gebucht. Der Mittelfeldmann hatte wohl nicht erwartet, dass er mit seiner TSG Steinbach nach Rundenende noch in der Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga Darmstadt kämpft. „Damit hat keiner gerechnet“, sagt TSG-Trainer Cetin Karaman. Nun trifft der Kreisoberliga-Zweite doch im Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag (15 Uhr, LIVE bei Echo Online) auf den SV Fürth. Dessen Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein. Parallel sind der SC Olympia Lorsch und der SV Hahn im zweiten Halbfinale im Einsatz.
Für Steinbach wäre der Aufstieg ein Erfolg für die Geschichtsbücher. Noch nie spielte der Verein in der Gruppenliga, schon der zweite Platz ist ein Novum, wie Karaman sagt. „Es wollten einige schon Urlaub buchen. Aber ich habe ihnen gesagt: ‚Wartet mal ab!‘“, erzählt der Trainer. Würde seine Mannschaft den Aufstieg verpassen, wäre das für den Verein „kein Beinbruch“.
Im Relegations-Halbfinale gegen den Gruppenliga-Vertreter sieht sich Steinbach zwar als Außenseiter, will die große Chance aber keinesfalls herschenken – zumal Karaman und Co. am Sonntag im Saisonfinale noch auf die Meisterschaft spekuliert hatten. Da der TSV Höchst beim 9:0 in Brensbach aber nichts anbrennen ließ, bedeutete der Steinbacher 3:0-Erfolg: Es geht in die „Verlängerung“.
Auf Fürther Seite war die Erleichterung dagegen groß, als nach dem 4:3 gegen Viktoria Griesheim die Relegationsteilnahme feststand. „Wir sind heilfroh, dass wir Relegation spielen dürfen“, sagt SVF-Trainer Jochen Ingelmann. „Wir werden alle Energie, die da ist, reingeben, um in der Liga zu bleiben.“
Auch für ihn liegt die Favoritenrolle klar auf Fürther Seite, gerade weil das Halbfinale mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Und dennoch dürfe man nicht vergessen, dass „die Mannschaften, gegen die wir spielen – im Idealfall sind es mehrere – das ganze Jahr nur gewonnen haben“. Immerhin: Der Kader bleibt unverändert, neben den Langzeitverletzungen gibt es nur kleinere Blessuren.
Bei Olympia Lorsch wird es im Vergleich zum vergangenen Spieltagskader dagegen einige Veränderungen geben. „Wenn es bis ins Finale geht, spielen wir drei Partien innerhalb von sechs Tagen“, beginnt Lorsch-Coach Dylan Weijten seine Erklärung, „das ist im Profibereich schon sehr schwierig und dann bei uns im Amateurbereich nochmal was ganz anderes.“ Daher hat er große Teile seiner Stammelf gegen Biblis geschont und eine 0:6-Niederlage in Kauf genommen. Die Relegation war ohnehin bereits sicher.
Weijten kann am Donnerstag gegen den SV Hahn (15 Uhr) also auf eine taufrische erste Elf zurückgreifen, die an ihre Leistungsgrenze gehen soll. Nur so sei der Aufstieg möglich. „Ich denke, die Mannschaft, die in der Gruppenliga hochgehen will, wird drei Spiele gewinnen müssen.“ Gegen ein Team aus Hahn, das zwar mit zwei Niederlagen in Folge in die Relegation geht, um dessen Stärken Weijten allerdings weiß. Sieben Jahre war er als Spieler und Trainer im Darmstädter Kreis unterwegs, kennt die Pfungstädter bestens. „Und ich glaube, wir müssen uns gegen Hahn nicht verstecken.“
In die Analyse geht Weijten dennoch, dem Zufall überlassen will er nichts. Welch glückliche Fügung, dass die Relegationswoche auf eine Urlaubswoche des Belgiers fällt.