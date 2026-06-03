Relegation beginnt: Wer legt im Rennen um Gruppenliga vor?

Weijten kann am Donnerstag gegen den SV Hahn (15 Uhr) also auf eine taufrische erste Elf zurückgreifen, die an ihre Leistungsgrenze gehen soll. Nur so sei der Aufstieg möglich. „Ich denke, die Mannschaft, die in der Gruppenliga hochgehen will, wird drei Spiele gewinnen müssen.“ Gegen ein Team aus Hahn, das zwar mit zwei Niederlagen in Folge in die Relegation geht, um dessen Stärken Weijten allerdings weiß. Sieben Jahre war er als Spieler und Trainer im Darmstädter Kreis unterwegs, kennt die Pfungstädter bestens. „Und ich glaube, wir müssen uns gegen Hahn nicht verstecken.“