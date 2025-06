Relegation beginnt durch Entscheidungsrunde deutlich später

So läuft die Relegation ab

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen. Wichtig ist: Herrscht vorab Punktgleichheit im Rennen um Platz 15 in den jeweiligen Bezirksligen, gibt es Entscheidungsspiele (Hin- und Rückspiel, Dreierrunde oder Turnierbaum). Das ist in gleich drei Bezirksliga-Gruppen der Fall.

Hinspiele ab Mittwoch, 4. Juni, 19.30 Uhr:

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 4 - Fünfzehnter Bezirksliga 1

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 3 - Fünfzehnter Bezirksliga 5

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 6 - Fünfzehnter Bezirksliga 2





Rückspiele ab Pfingstsonntag, 8. Juni, 15 Uhr:

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 1 - Fünfzehnter Bezirksliga 4

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 5 - Fünfzehnter Bezirksliga 3

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 2 - Fünfzehnter Bezirksliga 6

Wahrscheinliche Teilnehmer an der Relegation

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 4 - Fünfzehnter Bezirksliga 1

Bezirksliga 4: Der TSV Krefeld-Bockum, Alemannia Pfalzdorf und der VfB Uerdingen haben jeweils 40 Punkte, deshalb gibt es eine Dreierrunde als Entscheidungsrunde. Bedeutet: Der Verlierer der Runde muss an der Abstiegsrelegation teilnehmen, die beiden Gewinner halten direkt die Liga.

Bezirksliga 1: Ratingen 04/19 II hat das Rennen unter anderem gegen den HSV Langenfeld verloren und muss entsprechend in die Relegation. Vorteil Ratingen: Die Oberliga-Reserve kann sich die Gegner in Ruhe anschauen.

Paarung aktuell: TSV Krefeld-Bockum/Alemannia Pfalzdorf/VfB Uerdingen - Ratingen 04/19 II

=> Es ist möglich / wahrscheinlich, dass wegen der Dreierrunde der Gruppe 4 die Relegation mit Ratingen II erst in zwei Wochen beginnt.

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 3 - Fünfzehnter Bezirksliga 5

Bezirksliga 3: Die SpVg Odenkirchen hat die Entscheidungsrunde wegen Punktgleichheit gegen den 1. FC Mönchengladbach erzwungen. Der Verlierer dieser Runde geht in die Relegation, der Gewinner hält die Bezirksliga.

Bezirksliga 5: Der freiwillige Rückzug des RSV Praest verhindert die Entscheidungsrunde nicht: Fortuna Bottrop und der FC Sterkrade bleiben punktgleich und müssen so erstmal das Team ermitteln, das an der Relegation teilnehmen muss. Der Gewinner dieser Runde hält die Klasse direkt.

Paarung aktuell: 1. FC Mönchengladbach/SpVg Odenkirchen - Fortuna Bottrop/FC Sterkrade 72.

=> Paarung wird wohl erst nach Pfingsten ausgetragen werden (können).

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 6 - Fünfzehnter Bezirksliga 2

Bezirksliga 6: Der TSV Bruckhausen hat es nicht mehr geschafft, Rang 15 zu verlassen.

Bezirksliga 2: Germania Wuppertal hat am letzten Spieltag das Fernduell gegen den SC Velbert II gewonnen: Die Reserve steigt direkt ab, die Germania darf hoffen.

Paarung: TSV Bruckhausen - Germania Wuppertal

=> Da bei dieser Paarung keine Entscheidungsrunde notwendig ist, um Teilnehmer zu ermitteln, kann sofort gespielt werden. Mutmaßlich schon am Mittwoch.

Wichtig: Die Mannschaft mit den meisten Punkten nach zwei Spielen ist der Gesamtsieger und hält die Klasse. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Herrscht auch hier Gleichstand, gewinnt das Team mit den mehr erzielten Toren. Besteht auch dann noch Gleichstand, wird der Sieger im Rückspiel durch das Elfmeterschießen ermittelt - nachzulesen beim Fußballverband Niederrhein (FVN) an dieser Stelle.

Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Relegationsteilnehmer nötig sein, haben die Entscheidungsspiele natürlich Vorrang. Die Relegation würde terminlich nach hinten verschoben werden. Wahrscheinliche Termine in diesem Fall:

Sonntag, 15. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025

Sonntag, 22. Juni 2025

