Relegation B-Klasse Inn/Salzach LIVE: Bad Aibling führt gegen F Town

Sechs Teams aus sechs C-Klassen waren es zu Beginn der Relegation, nun sind es nur noch zwei Mannschaften, die sich um das Ticket in der B-Klasse duellieren.

In der ersten Runde der West-Gruppen hat der FC Dardania Bad Aibling den SV Tattenhausen II mit 5:0 und in der zweiten Runde den SC Rechtmehring II mit 2:1 besiegt.

Die F Town Kickers haben in den Ost-Gruppen das Freilos erhalten und konnten sich in der ersten Runde ausruhen. In der 2. Runde trafen die F Town Kickers auf den SV Haiming II (Sieger der 1. Runde gegen den TSV Fridolfing III), die F Town Kickers siegten mit 5:3.

Die ausführliche Erklärung zum Modus zur Aufstiegsrelegation im Kreis Inn/Salzach gibt es HIER.