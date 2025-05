Kann sich mit den aktuellen Geschehnissen in der Regensburger Kreisliga-Relegation nicht anfreunden: Hemaus Trainer Alexander Hosse. – Foto: Felix Schmautz

Relegation auf Verdacht: »Da fällst du aus allen Wolken« Der TV Hemau und der TV Velburg kämpfen um die Kreisliga, haben es aber nicht selbst in der Hand

Mit dem Kreisliga-Relegationsspiel zwischen dem TV Hemau und dem TV Velburg am heutigen Mittwoch (18.15 Uhr) in Willenhofen findet die diesjährige Relegation im Fußballkreis Regensburg ein Ende. Allerdings steht erst nach dem Abpfiff fest, ob die Partie überhaupt einen Wert hat.

Parallel kämpfen der FC Pielenhofen-Adlersberg und der SV Burgweinting in der Relegation um die Bezirksliga-Zugehörigkeit. Gewinnen beide Landkreisvertreter ihr Spiel, sind Hemau und Velburg automatisch Kreisligist – egal wie sie gegeneinander spielen. Sollten aber beide verlieren, müssen Hemau und Velburg nächste Saison in der Kreisklasse antreten. Nur wenn sich entweder Pielenhofen oder Burgweinting ein Bezirksliga-Ticket schnappt, hätte das Spiel in Willenhofen Bedeutung. Dann wäre der Sieger Kreisligist und der Verlierer Kreisklassist.



Die Spielleiter hatte den beiden TV's angeboten, den Ausgang der Bezirksliga-Relegation abzuwarten und erst dann das Spiel auszutragen. Dies fand bei den Vereinen keine Zustimmung. „Wir hätten gern am Donnerstag oder Freitag gespielt, aber ich glaube, die Vereine haben den Mittwoch fest eingeplant“, so Kreisvorsitzender Harald Greß.





„Bei der Relegations-Konstellation steigt teilweise keiner mehr durch. Manchmal ist die Regelung ein Riesen-Chaos. Du hast jetzt drei Wochen nachsitzen müssen, was ja andere Releganten auch haben. Aber wenn du es im negativen Sinne machst und ein Spiel nichts wert sein könnte, wird es natürlich schwierig“, kritisiert Hemaus Trainer Alexander Hosse. Letzte Woche bereitete sich man im Lager des Kreisklassen-Vizemeister zunächst intensiv auf den SC Regensburg II als nächsten Gegner vor. Am Freitagabend wurde man informiert, dass es nun gegen den SV Lupburg geht. „Da fällst du aus allen Wolken. So ist eine optimale Spielvorbereitung natürlich schwierig.“ So oder so seien die Spieler heiß auf das Match gegen Velburg. „Wir werden in Willenhofen ein Feuerwerk abfackeln und wollen das Spiel unbedingt gewinnen“, verspricht Hosse, den einige Ausfälle plagen. Sein Wunschgedanke: Dass am Ende der TV Hemau und der TV Velburg gemeinsam feiern dürfen.



Auch im Velburger Lager findet man die Umstände rum um das Spiel alles andere als optimal. Sportlicher Leiter Jürgen Drescher sagt: „Beide Vereine versuchen die letzte Chance zu ergreifen, beide sind aber auch etwas verstimmt aufgrund der Umstände, die diese Relegation begleitet haben – Hemau mit dem eigentlichen Absteiger Lupburg, wir mit der Wettbewerbsverzerrung durch den Einsatz mehrerer Bezirksliga-Spieler. Um ehrlich zu sein hoffen wir beide darauf, dass zwei Plätze frei werden und das Spiel dann eher unwichtig war.“ Aber natürlich könne man sich darauf nicht verlassen „und so müssen wir einfach unsere Hausaufgaben machen und das Spiel gewinnen. Das ist unser Ziel.“