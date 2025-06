Relegation auf Kreisebene

Es läuft die beste Zeit des Jahres im Amateurfußball - die Relegation. Folgend gibt es einen aktuellen Überblick zu den möglichen Paarungen in den neun Kreisen des badischen Fußballverbands.

Kreisliga-Relegation am Montag um 14 Uhr im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion:

Kreisliga-Relegation am Samstag um 15.30 Uhr in Hilsbach:

SV Adelshofen - FC Weiler

Kreisklasse A Relegation am Sonntag um 15.30 Uhr in Neckarbischofsheim:

SG Untergimpern - SV "Edelweiß" Neidenstein

Kreisklasse B Relegation Entscheidungsspiel am Mittwoch um 19 Uhr in Ittlingen:

SV Sinsheim II - SG Stebbach/Richen II 2:1

Finale um die B-Klasse am Dienstag (Ort & Uhrzeit offen):

SV Sinsheim II - SG Kirchardt II

Heidelberg

Aufstiegsspiele zur Kreisklasse B

Halbfinale 1 am Pfingstmontag um 13.30 Uhr in Nußloch:

FC Spechbach - FC Badenia St.Ilgen

Halbfinale 2 am Pfingstmontag um 16 Uhr in Nußloch:

VfB Wiesloch II - TSG Rohrbach

Mosbach

Kreisliga-Relegation:

SV Robern - FC Neckarzimmern 3:4 n.V.

Relegation B1 - B2 am Mittwoch um 18.30 Uhr in Aglasterhausen:

SpG Hochhausen/Hüffenhardt - VfK Diedesheim II 1:2

Buchen

Kreisliga-Relegation am Freitag um 18 Uhr beim FV Laudenberg:

SpG Heidersbach/Bödigheim - SpG Mudau/Scheidental

Kreisklasse A Relegation am Samstag um 14 Uhr beim VfL Eberstadt:

SpG Krautheim/Westernhausen - SpG Ahorn

Pforzheim

Aufstiegs-Relegation in die Kreisliga am Montag um 16 Uhr in Wurmberg/Neubärental:

1.FC Bauschlott - SV Neuhausen

Abstiegs-Relegation in die Kreisklasse A am Mittwoch, den 11. Juni um 19 Uhr beim 1.FC Bauschlott:

1.FC Ispringen II - FV Wildbad

Abstiegs-Relegation in die Kreisklasse B am Donnerstag, den 12. Juni um 19 Uhr beim SK Hagenschieß:

1.FC Kieselbronn II - TSV Mühlhausen an der Würm

Aufstiegs-Relegation in die Kreisklasse B am Freitag um 19 Uhr in Wimsheim:

Halbfinale: FC Fatihspor Pforzheim II - FC Schömberg-Luchse

Tauberbischofsheim

Kreisliga-Relegation am Samstag um 17 Uhr im Tauberstadion Lauda:

SpG Unterschüpf/Kupprichhausen - SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II

Karlsruhe

Aufstiegsspiele in die Kreisklasse A

Hinspiel am Mittwoch um 18.30 Uhr:

FC Spöck - SSV Ettlingen 1:3

Rückspiel am Dienstag, 10. Juni um 18.30 Uhr:

SSV Ettlingen - FC Spöck

Aufstiegsspiele in die Kreisklasse B

Hinspiel am Mittwoch um 19 Uhr:

FV Linkenheim - SpG Germania Karlsruhe/DJK Karlsruhe-Ost 1:3

Rückspiel am Mittwoch, 11. Juni um 18.30 Uhr:

SpG Germania Karlsruhe/DJK Karlsruhe-Ost - FV Linkenheim