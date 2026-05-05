Relegation Amberg/Weiden: Zwei Duelle fix – A-Klassen-Rele entfällt

Der Fußballkreis Amberg/Weiden steuert dem letzten Spieltag der Saison zu. Anschließend schließt sich unmittelbar die Relegation an. Einige Fragen in puncto Auf- und Abstieg sowie Relegationsteilnahme sind bereits beantwortet. Viele Entscheidungen sind aber auch noch offen und fallen erst am finalen Spieltag (8./9 Mai). Für die Relegation stehen zwei Paarungen bereits fest. Die „Playoffs“ zur A-/B-Klasse entfallen heuer.
Anders als etwa im Spielkreis Regensburg, gibt es bei Punktgleichheit keine Entscheidungsspiele innerhalb der Gruppe. Stattdessen zählen die Ergebnisse aus dem direkten Vergleich. Steht es hier pari, wird die Tordifferenz aus der Gesamttabelle herangezogen. Zum Entfall der A-Klassen-Relegation teilen die Spielleiter auf der Homepage des Fußballverbands folgendes mit: „Aufgrund Ligaverzichts, freiwilligen Rückzugs oder Bildung einer Spielgemeinschaft findet die ausgeloste Relegation zur A-Klasse nicht statt. Die Tabellenvorletzten der A-Klassen verbleiben in der Spielklassen-Ebene und aus jeder B-Klassen steigen zwei Mannschaften (im Regelfall Meister und Vizemeister) in die A-Klasse direkt auf.“
Für den kommenden Montag, 11. Mai, um 18.30 Uhr hat Kreisspielleiter Albert Kellner alle an der Relegation zur Kreisliga und Kreisklasse beteiligten Vereine, sowie die zu diesem Zeitpunkt bereits feststehenden Ausrichter in das Sportheim der TSG Mantel-Weiherhammer eingeladen. „Der Start der Relegation ist ab 13. Mai vorgesehen, wobei die genauen Spieltermine ggf. erst bei der Relegationssitzung festgelegt werden“, so die Info der Spielleiter.
1. Runde
Spiel 1: 13. der Kreisliga Nord – SV Hahnbach II
Spiel 2: SC Luhe-Wildenau II – SV Neusorg (19.05. um 18.30 Uhr beim TSV Reuth)
Spiel 3: 13. der Kreisliga Süd – 2. der Kreisklasse Ost
Spiel 4: 12. der Kreisliga Nord – DJK Ensdorf
1. Runde
Spiel 1: SC Schwarzenbach – 2. der A-Klasse Ost
Spiel 2: SpVgg Windischeschenbach – SG SpVgg Neustadt am Kulm / FC Tremmersdorf-Speinshart II (Spielort noch offen)
Spiel 3: 12. der Kreisklasse Ost/Süd/West * – 2. der A-Klasse Nord
Spiel 4: 13. der Kreisklasse Süd – 2. der A-Klasse Süd
* Tabellenzwölfter mit dem niedrigsten Quotienten