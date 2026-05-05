Relegation Amberg/Weiden: Zwei Duelle fix – A-Klassen-Rele entfällt Auch die Vizemeister der B-Klassen dürfen direkt aufsteigen +++ Relegationssitzung am nächsten Montag von Florian Würthele · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Als bester Kreisklassen-Dritte darf der SV Hahnbach II (links) an der Kreisliga-Relegation teilnehmen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Der Fußballkreis Amberg/Weiden steuert dem letzten Spieltag der Saison zu. Anschließend schließt sich unmittelbar die Relegation an. Einige Fragen in puncto Auf- und Abstieg sowie Relegationsteilnahme sind bereits beantwortet. Viele Entscheidungen sind aber auch noch offen und fallen erst am finalen Spieltag (8./9 Mai). Für die Relegation stehen zwei Paarungen bereits fest. Die „Playoffs“ zur A-/B-Klasse entfallen heuer.

Anders als etwa im Spielkreis Regensburg, gibt es bei Punktgleichheit keine Entscheidungsspiele innerhalb der Gruppe. Stattdessen zählen die Ergebnisse aus dem direkten Vergleich. Steht es hier pari, wird die Tordifferenz aus der Gesamttabelle herangezogen. Zum Entfall der A-Klassen-Relegation teilen die Spielleiter auf der Homepage des Fußballverbands folgendes mit: „Aufgrund Ligaverzichts, freiwilligen Rückzugs oder Bildung einer Spielgemeinschaft findet die ausgeloste Relegation zur A-Klasse nicht statt. Die Tabellenvorletzten der A-Klassen verbleiben in der Spielklassen-Ebene und aus jeder B-Klassen steigen zwei Mannschaften (im Regelfall Meister und Vizemeister) in die A-Klasse direkt auf.“



Für den kommenden Montag, 11. Mai, um 18.30 Uhr hat Kreisspielleiter Albert Kellner alle an der Relegation zur Kreisliga und Kreisklasse beteiligten Vereine, sowie die zu diesem Zeitpunkt bereits feststehenden Ausrichter in das Sportheim der TSG Mantel-Weiherhammer eingeladen. „Der Start der Relegation ist ab 13. Mai vorgesehen, wobei die genauen Spieltermine ggf. erst bei der Relegationssitzung festgelegt werden“, so die Info der Spielleiter.





An der Relegation zur Kreisliga nimmt neben den Tabellen-12. und -13. der Kreisligen sowie den Vizemeistern der Kreisklassen auch der beste Kreisklassen-Dritte (nach Quotient) teil. Das ist schon sicher der SV Hahnbach II aus der Kreisklasse West. An der Relegation zur Kreisklasse nehmen ebenfalls acht Mannschaften teil. Hier wird das Feld durch den punktquotient-schlechtesten Tabellenzwölften der Kreisklassen komplettiert. In diesem Sonder-Ranking entscheidet sich erst noch, welches Team es „trifft“. Zwei Partien und insgesamt sieben Teilnehmer für die 1. Relegationsrunde sind bereits fix. Die Auslosung ergab folgende Paarungen:

Relegation zur Kreisliga 1. Runde

Spiel 1: 13. der Kreisliga Nord – SV Hahnbach II

Spiel 2: SC Luhe-Wildenau II – SV Neusorg (19.05. um 18.30 Uhr beim TSV Reuth)

Spiel 3: 13. der Kreisliga Süd – 2. der Kreisklasse Ost

Spiel 4: 12. der Kreisliga Nord – DJK Ensdorf



