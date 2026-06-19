 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Relegation am Wochenende: Alle Spiele in der Übersicht

FuPa wirft den Blick auf die Duelle in den überregionallen Relegationsrunden.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Verbandsliga WFV 25/26
LL Württemberg St. 2 25/26
LL Württemberg St. 1 25/26
LL Württemberg St. 3 25/26
LL Würt. St. 4 25/26

Die Spielzeit 2025/26 neigt sich dem Ende entgegen und die meisten Entscheidungen sind bereits gefallen. In den Relegationsrunden werden nun noch Startplätze für die kommende Saison in der jeweiligen Liga vergeben. FuPa wirft den Blick auf alle überregionallen Relegationsspiele am Wochenende.

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg

Rückspiel

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
15:00live

Spielort: FC Holzhausen

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Relegation zur Verbandsliga Württemberg

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:00

Spielort: SV Neustetten (Vogelsangstr. 40, 72149 Neustetten)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 1

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
15:00live

Spielort: Neckarsulmer Sport-Union (Pichterichstr. 71, 74172 Neckarsulm)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 2

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
15:00live

Spielort: TSV Dagersheim (Waldstr., 71034 Böblingen)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 3

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:00

Spielort: VfR Sulz (Jahnstr., 72172 Sulz am Neckar)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 4

Finale

So., 21.06.2026, 16:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
16:30live

Spielort: FV Biberach (Wilhelm-Leger-Str., 88400 Biberach an der Riß)

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