Relegation am Wochenende: Alle Spiele in der Übersicht

Die Spielzeit 2025/26 neigt sich dem Ende entgegen und die meisten Entscheidungen sind bereits gefallen. In den Relegationsrunden werden nun noch Startplätze für die kommende Saison in der jeweiligen Liga vergeben. FuPa wirft den Blick auf alle überregionallen Relegationsspiele am Wochenende.
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Rückspiel
Spielort: FC Holzhausen
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Finale
Spielort: SV Neustetten (Vogelsangstr. 40, 72149 Neustetten)
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Finale
Spielort: Neckarsulmer Sport-Union (Pichterichstr. 71, 74172 Neckarsulm)
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Finale
Spielort: TSV Dagersheim (Waldstr., 71034 Böblingen)
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Finale
Spielort: VfR Sulz (Jahnstr., 72172 Sulz am Neckar)
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Finale
Spielort: FV Biberach (Wilhelm-Leger-Str., 88400 Biberach an der Riß)
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