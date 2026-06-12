Relegation am Wochenende: Alle Spiele in der Übersicht

Die Spielzeit 2025/26 neigt sich dem Ende entgegen und die meisten Entscheidungen sind bereits gefallen. In den Relegationsrunden werden nun noch Startplätze für die kommende Saison in der jeweiligen Liga vergeben. FuPa wirft den Blick auf alle überregionallen Relegationsspiele am Wochenende.
Hinspiel - 2. Runde
2. Runde
Spielort: SV Wachendorf
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1. Runde
Spielort: SKV Eglosheim
Spielort: TSV Viktoria Stein
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1. Runde
Spielort: SF Lorch
Spielort: SV Böblingen
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1. Runde
Spielort: VfL Stammheim
Spielort: SV Poltringen
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1. Runde
Spielort: TSV Riedlingen
Spielort: TSG Rottenacker
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