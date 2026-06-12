 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation am Wochenende: Alle Spiele in der Übersicht

FuPa wirft den Blick auf die Duelle in den überregionallen Relegationsrunden.

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg 25/26
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1
LL Württemberg St. 3

Die Spielzeit 2025/26 neigt sich dem Ende entgegen und die meisten Entscheidungen sind bereits gefallen. In den Relegationsrunden werden nun noch Startplätze für die kommende Saison in der jeweiligen Liga vergeben. FuPa wirft den Blick auf alle überregionallen Relegationsspiele am Wochenende.

Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg

Hinspiel - 2. Runde

Morgen, 15:30 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
15:30

__________________________________________________________________________________________________

Relegation zur Verbandsliga Württemberg

2. Runde

Morgen, 15:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:30

Spielort: SV Wachendorf

__________________________________________________________________________________________________

Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 1

1. Runde

Morgen, 15:30 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
15:30live

Spielort: SKV Eglosheim

So., 14.06.2026, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
14:30live

Spielort: TSV Viktoria Stein

__________________________________________________________________________________________________

Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 2

1. Runde

Morgen, 15:30 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
15:30live

Spielort: SF Lorch

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
18:00

Spielort: SV Böblingen

__________________________________________________________________________________________________

Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 3

1. Runde

Morgen, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
15:30live

Spielort: VfL Stammheim

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:30live

Spielort: SV Poltringen

__________________________________________________________________________________________________

Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 4

1. Runde

Morgen, 15:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SC Staig
SC StaigSC Staig
15:30live

Spielort: TSV Riedlingen

Morgen, 15:30 Uhr
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
15:30

Spielort: TSG Rottenacker

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________