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Relegation am 17. Juni: alle Spiele, alle Tore, alle Ticker + Videos
Die Relegation am Niederrhein geht in die nächste Runde - diesmal fallen am Mittwoch, 17. Juni, einige Entscheidungen. Es gibt aber auch erste Duelle.
von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Relegationsspiele des Tages. – Foto: FuPa-Grafik
Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:
Gruppe 2: Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg sind punktgleich und haben einen ausgeglichenen direkten Vergleich, daher geht es in die Entscheidungsrunde um die Relegation - der Verlierer steigt ab. Der Sieger trifft auf den 1. FC Viersen und muss dann erneut im Hin- und Rückspiel ran.
Abstiegs-Relegation in der Kreisliga B: Sollte Viktoria Buchholz aus der Bezirksliga absteigen, müssen insgesamt neun Mannschaften in die Kreisliga B absteigen. Dann gäbe es eine Relegation der Tabellen-15. - das wären der SG Duisburg-Süd II und der VfB Speldorf II.
Relegation zur Kreisliga A: Die Tabellendritten spielen eine Relegation aus, sollte VdS Nievenheim nicht aus der Bezirksliga absteigen. Nievenheim kämpft bis zum 21. Juni in der Bezirksliga-Relegation um den Klassenerhalt. Vorsorgliche Relegation: SSV Delrath und TSV Norf II.
Relegation zur Kreisliga A: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vizemeister - TIV Nettetal, KTSV Preußen Krefeld und SuS Krefeld - werden sonach in einer Relegation antreten.
Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten. UPDATE: VSF Amern III verzichtet.