Relegation am 17. Juni: alle Spiele, alle Tore, alle Ticker + Videos

Bezirksliga-Relegation

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:

Gruppe 1: Die Partie des CfR Links beim TSV Meerbusch II wurde abgebrochen, daher steht eine Wertung des Spiels aus. Sollte CfR Links die Zähler erhalten, würde VdS Nievenheim direkt absteigen und Links an der Relegation teilnehmen - mehr Informationen zum Abbruch an dieser Stelle.

Gruppe 2: Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg sind punktgleich und haben einen ausgeglichenen direkten Vergleich, daher geht es in die Entscheidungsrunde um die Relegation - der Verlierer steigt ab. Der Sieger trifft auf den 1. FC Viersen und muss dann erneut im Hin- und Rückspiel ran.

Entscheidungsrunde der Bezirksliga 2

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Abstiegs-Relegation der Bezirksliga

Paarung 1: Bezirksliga 2 - Bezirksliga 3

Der 1. FC Viersen wartet auf den Sieger aus den Entscheidungsspielen zwischen SSV Berghausen und SG Hackenberg.

Paarung 2: Bezirksliga 1 - Bezirksliga 6

Arminia Lirich wartet als Vertreter der Bezirksliga 6 auf den Gegner der Bezirksliga 1.