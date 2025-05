Relegation als letzte Rettung: Wer folgt Strudden in den Abgrund?

– Foto: Lena Feeken

Während der TuS Esens als souveräner Meister feststeht und TuS Strudden bereits den bitteren Gang in die Kreisliga antreten muss, ringen mehrere Teams in der Bezirksliga Weser-Ems 1 um den Relegationsplatz 14. Der FC Norden liegt dort aktuell, aber auch Vereine wie Ihrhove, Wiesmoor, Larrelt/Wybelsum oder sogar Westrhauderfehn sind noch nicht endgültig gerettet. Der 29. Spieltag könnte bereits Vorentscheidungen bringen – vor allem für Holtriem, das gegen den SV Hage siegen muss. >>> Der heiße Draht! Einfach per WhatsApp: Sende uns Deine Infos an FuPa Niedersachsen

VfB Germania Wiesmoor (13. Platz/32 Punkte) – SV Großefehn (2./63)

Nach dem 2:5 bei der SpVg Aurich steht Wiesmoor weiterhin gefährlich nah an der Abstiegszone. Großefehn reist dagegen mit breiter Brust und einem 4:0 über Wallinghausen an. Das Hinspiel endete torlos – ein Punkt wäre für Wiesmoor diesmal aber zu wenig. Großefehn will die Vizemeisterschaft sichern.

SV Concordia Ihrhove (12./32) – SV BW Borssum (9./34)

Irhove ist noch nicht durch, könnte sich mit einem Dreier aber entscheidend absetzen. Concordia entkam zuletzt in letzter Minute einer Pleite bei Schlusslicht Strudden. Borssum dagegen holte mit dem 2:1 gegen Holtriem einen wichtigen Sieg. Im Hinspiel siegte Ihrhove deutlich mit 4:1.

SV SF Emden Larrelt/FA Wybelsum (11./33) – FC Norden (14./27)

Norden steht mit dem Rücken zur Wand – eine Niederlage könnte vorentscheidend sein. Das 0:2 gegen Westrhauderfehn offenbarte erneut die Schwächen im Angriff. Emden zeigte sich mit dem 3:0 in Middels stabil, braucht aber noch einen Punkt zum sicheren Klassenerhalt. Im Hinspiel setzte sich Larrelt knapp mit 2:1 durch.

TuS Esens (1./71) – TuS Pewsum (4./52)

Der Meister gibt sich zum letzten Heimspiel der Saison die Ehre. Nach dem klaren 4:1 in Hage möchte Esens die überragende Runde würdig abschließen. Pewsum siegte zuletzt knapp gegen Bunde, kann Rang drei aber nur noch mit Schützenhilfe erreichen. Im Hinspiel kassierte Esens eine seiner seltenen Niederlagen – 1:5.

SV Wallinghausen (6./40) – TuS Middels (7./39)

Ein klassisches Duell um die goldene Ananas, bei dem es vor allem um Prestige geht. Wallinghausen möchte sich für das 0:4 in Großefehn rehabilitieren. Middels enttäuschte zuletzt beim 0:3 gegen Larrelt. Das Hinspiel gewann Middels knapp mit 1:0.

SpVg Aurich (3./53) – TV Bunde (8./38)

Aurich kann mit einem Sieg Platz drei festigen, Bunde seinerseits mit einem Dreier ins gesicherte Mittelfeld springen. Nach dem 5:2 gegen Wiesmoor hat Aurich weiter Rückenwind. Bunde verlor zuletzt unglücklich mit 0:1 in Pewsum. Im Hinspiel feierte Bunde allerdings einen klaren 4:1-Erfolg.

TuS Holtriem (15./24) – SV Hage (5./42)

Holtriem steht unter maximalem Druck – nur ein Sieg hält die Relegationshoffnung am Leben. Die 1:2-Niederlage in Borssum war ein weiterer Rückschlag. Hage will nach dem 1:4 gegen Esens zurück in die Spur. Im Hinspiel siegte Hage deutlich mit 6:0.

TuRa 07 Westrhauderfehn (10./33) – TuS Strudden (16./19)

Strudden ist bereits abgestiegen, Westrhauderfehn will den letzten Zweifel am Ligaverbleib beseitigen. Das 2:0 in Norden war ein Big Point im Abstiegskampf. Strudden trotzte zuletzt Ihrhove ein Remis ab, zeigte aber erneut disziplinarische Aussetzer. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1.