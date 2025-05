„Relegation als absolute Belohnung“ – Olching startet Mission Klassenerhalt in Thalhofen

Es soll der erste von insgesamt vier Schritten zum Klassenerhalt werden. Der SC Olching muss zum ersten Landesliga-Relegationsspiel zum FC Thalhofen.

Olching – Jetzt ist es doch der wegen der langen Anreise ungewünschte Gegner geworden: In der ersten Runde der Relegation muss der SC Olching am Donnerstagabend zum FC Thalhofen. Anpfiff beim Verein in der Nähe von Marktoberdorf ist um 18.30 Uhr. SCO-Trainer Felix Mayer nahm die Auslosung dennoch gelassen zur Kenntnis: „Wir können es uns eh nicht aussuchen.“

Ob die Allgäuer auch aus sportlicher Sicht nicht unbedingt Wunschgegner sind, dazu möchte sich der SCO-Coach nicht zu tief in die Karten blicken lassen. Nur so viel lässt sich Mayer, der den Gegner bereits beobachtet hat, entlocken: „Sie stehen nicht zu Unrecht da, wo sie sind.“ Heißt: Platz zwei in der Bezirksliga Schwaben Süd. „Alles andere gebe ich an die Mannschaft weiter“, sagt der SCO-Trainer und lacht. Die wird nahezu vollzählig die Reise ins Allgäu antreten. „Wir kommen mit voller Kapelle“, verspricht Mayer, der sich bereits im Training über die hohe Beteiligung freuen konnte – ein wenig Ausnahmezustand bei den Amperstädtern.

Nur ein Fußballspiel

Dennoch will Mayer die Begegnung nicht zu hoch hängen: „Es ist ein Fußballspiel, das wir gewinnen wollen.“ Aber eben nur ein Fußballspiel. Noch dazu eins, mit dem im Laufe der Saison nicht immer damit zu rechnen war, dass es die Olchinger erreichen, wie auch der SCO-Trainer betont: „Wenn man schaut, wo wir herkommen, muss man die Relegation als absolute Belohnung ansehen.“ Nach einem verschlafenen Saisonstart habe sich die Mannschaft den „Turnaround“ erarbeitet. Jetzt noch den Klassenerhalt zu schaffen, wäre die Krönung der Aufholjagd.

Dabei setzt Mayer auf Kontinuität, auch wenn die Abendpartie unter der Woche – noch dazu verhältnismäßig weit weg – ungewöhnlich ist. An Treffpunkt und Vorbereitung will der Coach nichts ändern: „Wir bleiben in unseren Abläufen. Die funktionieren.“

Fans reisen mit Bus an

Eine Sache ist dann aber doch anders als sonst. Zur Unterstützung macht sich ein Bus mit rund 40 Fans auf den Weg nach Thalhofen. „Für einen Donnerstag ist das überragend“, freut sich Abteilungsleiter Waldemar Pöllner.

Sollten die Olchinger nach Hin- und Rückspiel gegen Thalhofen die Nase vorn haben, steht die finale Relegationsrunde an. Gegner ist dann entweder Ligakonkurrent VfL Kaufering oder Bezirksligist FC Stätzling. (Thomas Benedikt)