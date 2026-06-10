Relegation: Alle Entscheidungen vom Mittwoch im Überblick Regionalliga bis zur Gruppenliga: Im überregionalen Fußball stehen nun die Aufsteiger fest - bis auf eine Ausnahme von Philipp Durillo · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Der VfR Mannheim ist Regionalligist. – Foto: Imago Images

Der Mittwochabend war Großkampftag in der überregionalen Relegation. Es gab - vor allem im südhessischen Raum - irre Wendungen. Wir geben euch einen Überblick, welche Entscheidungen gefallen sind.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Wiesbadener Kurier und Echo Online. Heute, 19:00 Uhr FK Pirmasens Pirmasens VfR Mannheim VfR Mannheim 0 1 Regionalliga Südwest: VfR geht hoch, Eddersheim "trotzdem Gewinner" Das kleine Fußballwunder blieb aus: Hätte der FK Pirmasens sein Heimspiel 3:0 in der Regionalliga-Aufstiegsrunde gegen Mannheim gewonnen, wäre der FC Eddersheim der lachende Dritte gewesen und beim Public Viewing aufgestiegen. Nach drei Minuten verschoss Pirmasens einen Elfmeter, anschließend fanden die Kurpfälzer zu ihrem Spiel und schossen sich im zweiten Abschnitt zum Sieg. Damit steigt der VfR, der als erster Verein auf der Meisterschale verewigt ist, in die Regionalliga auf. Eddersheim bleibt nach historischer Saison mit Spielen für die Ewigkeit in der Hessenliga und sieht sich zumindest laut Clubchef Erich Rodler trotzdem als "Gewinner".

Weil Pirmasens nicht aufsteigt, bedeutet das auch: Arminia Ludwigshafen steigt aus der Oberliga in die Verbandsliga ab.

Hessenliga: Kassel hält die Klasse Im Endspiel der Relegation standen sich in Eichenzell der CSC Kassel und die SG Bornheim/Grün-Weiß gegenüber. Durch zwei Treffer von Ex-Profi Alban Meha gingen die Nordhessen früh in Front. Doch Bornheim bewies Moral, glich aus. Zwei Treffer in der absoluten Schlussphase brachten Kassel letztlich den Sieg und den Klassenerhalt in der Hessenliga.

Verbandsliga Mitte: SVW steigt ab, TuRa auf Es ist tatsächlich passiert: Der SV Wiesbaden - nach der Hinrunde noch Zehnter - beendet eine katastrophale Saison mit dem Super-GAU, dem Abstieg in die Gruppenliga. Gegen TuRa Niederhöchstadt musste eigentlich ein Sieg mit drei Toren her. Stattdessen fing sich der SVW vor 500 Zuschauern gegen den TuRa zwei frühe Kontergegentore. Nach 18 Jahren ununtrerbrochen in der Gruppenliga gelingt dem Vizemeister der Sprung in die sechsthöchste Spielklasse. Der "Dino" ist aufgestiegen, Glückwunsch in den Eschborner Stadtteil. ZUM RE-LIVE

Verbandsliga Süd: Fehlheim mit Torfestival eins hoch Der VfR ist wieder Verbandsligist: Zwei Jahre nach dem dramatischen K.O. in der Relegation ist das Team von der Bergstraße über genau diesen Modus wieder in die Verbandsliga zurückgekehrt. Im Duell mit dem Vizemeister der Gruppenliga Frankfurt West brachen nach der Halbzeit alle Dämme und der VfR sorgte für klare Verhältnisse.