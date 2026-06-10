Relegation: Alle Entscheidungen vom Mittwoch im Überblick

Der Mittwochabend war Großkampftag in der überregionalen Relegation. Es gab - vor allem im südhessischen Raum - irre Wendungen. Wir geben euch einen Überblick, welche Entscheidungen gefallen sind.
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Das kleine Fußballwunder blieb aus: Hätte der FK Pirmasens sein Heimspiel 3:0 in der Regionalliga-Aufstiegsrunde gegen Mannheim gewonnen, wäre der FC Eddersheim der lachende Dritte gewesen und beim Public Viewing aufgestiegen. Nach drei Minuten verschoss Pirmasens einen Elfmeter, anschließend fanden die Kurpfälzer zu ihrem Spiel und schossen sich im zweiten Abschnitt zum Sieg. Damit steigt der VfR, der als erster Verein auf der Meisterschale verewigt ist, in die Regionalliga auf. Eddersheim bleibt nach historischer Saison mit Spielen für die Ewigkeit in der Hessenliga und sieht sich zumindest laut Clubchef Erich Rodler trotzdem als "Gewinner".
Weil Pirmasens nicht aufsteigt, bedeutet das auch: Arminia Ludwigshafen steigt aus der Oberliga in die Verbandsliga ab.
Im Endspiel der Relegation standen sich in Eichenzell der CSC Kassel und die SG Bornheim/Grün-Weiß gegenüber. Durch zwei Treffer von Ex-Profi Alban Meha gingen die Nordhessen früh in Front. Doch Bornheim bewies Moral, glich aus. Zwei Treffer in der absoluten Schlussphase brachten Kassel letztlich den Sieg und den Klassenerhalt in der Hessenliga.
Es ist tatsächlich passiert: Der SV Wiesbaden - nach der Hinrunde noch Zehnter - beendet eine katastrophale Saison mit dem Super-GAU, dem Abstieg in die Gruppenliga. Gegen TuRa Niederhöchstadt musste eigentlich ein Sieg mit drei Toren her. Stattdessen fing sich der SVW vor 500 Zuschauern gegen den TuRa zwei frühe Kontergegentore. Nach 18 Jahren ununtrerbrochen in der Gruppenliga gelingt dem Vizemeister der Sprung in die sechsthöchste Spielklasse. Der "Dino" ist aufgestiegen, Glückwunsch in den Eschborner Stadtteil.
Der VfR ist wieder Verbandsligist: Zwei Jahre nach dem dramatischen K.O. in der Relegation ist das Team von der Bergstraße über genau diesen Modus wieder in die Verbandsliga zurückgekehrt. Im Duell mit dem Vizemeister der Gruppenliga Frankfurt West brachen nach der Halbzeit alle Dämme und der VfR sorgte für klare Verhältnisse.
Erst kurz vor Anpfiff wurde klar: Verbandsliga-Absteiger FCA Darmstadt wird zur kommenden Saison nur in der A-Liga melden. Daher wird es zwei Aufsteiger geben. Hahn und Fürth traten also zum Finale in Lorsch an, im Wissen, dass sie ohnehin beide kommende Saison in der Gruppenliga spielen würden. Und während des Spiels wurde klar: Es braucht sogar noch einen Gruppenligisten mehr, denn Fehlheim macht durch seinen Aufstieg wiederum einen Platz frei. Nun kommt es wohl zum Entscheidungsspiel zwischen den beiden Halbfinal-Verlierern TSG Steinbach und SC Olympia Lorsch, die beide eigentlich schon in der Sommerpause sind.